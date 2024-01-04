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https://sputniknews.com.tr/20240104/cay-ocaginda-siyaset-kufur-ve-uykuyu-yasakladi-uyuyor-zannettigimiz-kisi-kalp-krizinden-olmus-1079329964.html
Çay ocağında siyaset, küfür ve uykuyu yasakladı: 'Uyuyor zannettiğimiz kişi, kalp krizinden ölmüş'
Çay ocağında siyaset, küfür ve uykuyu yasakladı: 'Uyuyor zannettiğimiz kişi, kalp krizinden ölmüş'
Sinoplu bir çay ocağı işletmecisi iş yerinde siyasi tartışma, küfür etme ve uyumayı yasakladı. Sinop’ta çay ocağı işleten Barış Taş, dükkanına gelen... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T16:29+0300
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İşletme sahibi Barış Taş, kuralları koyma gerekçelerini açıkladı. Taş, yaptığı açıklamada, “Biz toplum olarak biraz tez canlıyız. Aynı fikirde olsak bile çatışmamız mümkün. Siyaset konusunda olsun başka konularda olsun bunu engellemek için böyle bir yöntem uyguladım. Din konusuna gelince buraya onlarca insan geliyor, hangi kişinin hangi dinden, hangi mezhepten olduğunu bilmiyoruz. Sohbet esnasından ağızdan çıkabilecek herhangi bir yanlış kelime burada münakaşaya sebebiyet verebilir, onun önüne geçmek istedim. Küfür zaten caiz olmayan bir şey ve burası umuma açık bir yer. Burası bir pasaj, buraya genç kızlar geliyor ve aile geliyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir yazı yazmak gereği duydum” dedi.'Uyuyor zannettik kalp krizi geçirmiş'Uyuduğunu zannettikleri bir müşterisinin kalp krizi geçirerek öldüğünü söyleyen Taş, bir daha benzer bir durum yaşamak istemediği için listeye uyumayı da eklemiş. Taş, ”Uyumak derseniz daha önce yaşamış olduğum bir olaydan dolayı bunu yazdık. Bir müşterimizi uyuyor zannettik aslında uyumuyormuş kalp krizi geçirip vefat etmiş. Bundan dolayı böyle bir önlem almak zorunda kaldım” diye konuştu.'İyi bir şey yaptım'İyi bir şey yaptığını ifade eden Taş, müşterilerinin de durumdan çok memnun olduğunu kaydetti. Taş, “Kanımca iyi bir şey yaptım, otoriter olmak gerekiyor. Ben bu otoriteyi burada sağladığımı düşünüyorum. Hem müşteri bazında olsun hem satış konusunda şimdiye kadar bir şikayet almadım. İnsanlarda memnun çünkü oturduğu zaman ilk gördüğü o yazı ve uyarı kendisini ona göre uyarlayıp edebini, terbiyesini ona göre takınıyor. Buradan çıktıktan sonra ne isterse yapabilir ama burada olmaz çünkü dediğim gibi umuma açık bir yer” ifadelerinde bulundu.Çay ocağına gelen müşteriler de bu kurallardan memnun olduklarını söyledi.
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kahve, çay, siyaset, uyku, sinop, kalp krizi, yasak
kahve, çay, siyaset, uyku, sinop, kalp krizi, yasak

Çay ocağında siyaset, küfür ve uykuyu yasakladı: 'Uyuyor zannettiğimiz kişi, kalp krizinden ölmüş'

16:29 04.01.2024
© İHA / RIFAT YILMAZ-AW112730Çay ocağında siyaset, küfür ve uykuyu yasakladı: 'Uyuyor zannettiğimiz kişi, kalp krizinden ölmüş'
Çay ocağında siyaset, küfür ve uykuyu yasakladı: 'Uyuyor zannettiğimiz kişi, kalp krizinden ölmüş' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© İHA / RIFAT YILMAZ-AW112730
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Sinoplu bir çay ocağı işletmecisi iş yerinde siyasi tartışma, küfür etme ve uyumayı yasakladı. Sinop’ta çay ocağı işleten Barış Taş, dükkanına gelen müşterilerine kesin kurallar koydu.
İşletme sahibi Barış Taş, kuralları koyma gerekçelerini açıkladı. Taş, yaptığı açıklamada, “Biz toplum olarak biraz tez canlıyız. Aynı fikirde olsak bile çatışmamız mümkün. Siyaset konusunda olsun başka konularda olsun bunu engellemek için böyle bir yöntem uyguladım. Din konusuna gelince buraya onlarca insan geliyor, hangi kişinin hangi dinden, hangi mezhepten olduğunu bilmiyoruz. Sohbet esnasından ağızdan çıkabilecek herhangi bir yanlış kelime burada münakaşaya sebebiyet verebilir, onun önüne geçmek istedim. Küfür zaten caiz olmayan bir şey ve burası umuma açık bir yer. Burası bir pasaj, buraya genç kızlar geliyor ve aile geliyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir yazı yazmak gereği duydum” dedi.

'Uyuyor zannettik kalp krizi geçirmiş'

Uyuduğunu zannettikleri bir müşterisinin kalp krizi geçirerek öldüğünü söyleyen Taş, bir daha benzer bir durum yaşamak istemediği için listeye uyumayı da eklemiş. Taş, ”Uyumak derseniz daha önce yaşamış olduğum bir olaydan dolayı bunu yazdık. Bir müşterimizi uyuyor zannettik aslında uyumuyormuş kalp krizi geçirip vefat etmiş. Bundan dolayı böyle bir önlem almak zorunda kaldım” diye konuştu.

'İyi bir şey yaptım'

İyi bir şey yaptığını ifade eden Taş, müşterilerinin de durumdan çok memnun olduğunu kaydetti. Taş, “Kanımca iyi bir şey yaptım, otoriter olmak gerekiyor. Ben bu otoriteyi burada sağladığımı düşünüyorum. Hem müşteri bazında olsun hem satış konusunda şimdiye kadar bir şikayet almadım. İnsanlarda memnun çünkü oturduğu zaman ilk gördüğü o yazı ve uyarı kendisini ona göre uyarlayıp edebini, terbiyesini ona göre takınıyor. Buradan çıktıktan sonra ne isterse yapabilir ama burada olmaz çünkü dediğim gibi umuma açık bir yer” ifadelerinde bulundu.
Çay ocağına gelen müşteriler de bu kurallardan memnun olduklarını söyledi.
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