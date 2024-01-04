https://sputniknews.com.tr/20240104/ak-partili-yavuz-duyurdu-muracaat-sureleri-uzatildi-1079331284.html
AK Partili Yavuz duyurdu: Müracaat süreleri uzatıldı
AK Partili Yavuz duyurdu: Müracaat süreleri uzatıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatlarının 31 Ocak... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T16:54+0300
2024-01-04T16:54+0300
2024-01-04T17:00+0300
politika
aday
seçim
yerel seçim
ak parti
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatlarının 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatıldığı duyurdu.Bilgilendirmeyi sosyal medyadan yapan Yavuz "5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/adalet-bakani-tunctan-yeni-anayasa-aciklamasi-1079330227.html
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aday, seçim, yerel seçim, ak parti
aday, seçim, yerel seçim, ak parti
AK Partili Yavuz duyurdu: Müracaat süreleri uzatıldı
16:54 04.01.2024 (güncellendi: 17:00 04.01.2024)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatlarının 31 Ocak tarihine uzatıldığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz,
‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatlarının 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatıldığı duyurdu.
Bilgilendirmeyi sosyal medyadan yapan Yavuz "5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.