https://sputniknews.com.tr/20240104/ak-partili-yavuz-duyurdu-muracaat-sureleri-uzatildi-1079331284.html

AK Partili Yavuz duyurdu: Müracaat süreleri uzatıldı

AK Partili Yavuz duyurdu: Müracaat süreleri uzatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatlarının 31 Ocak... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T16:54+0300

2024-01-04T16:54+0300

2024-01-04T17:00+0300

politika

aday

seçim

yerel seçim

ak parti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatlarının 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatıldığı duyurdu.Bilgilendirmeyi sosyal medyadan yapan Yavuz "5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan ‘Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı’ müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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