https://sputniknews.com.tr/20240104/ahmet-nur-cebiden-hakkindaki-iddialara-cevap-3te-1i-kulup-kasasina-birakildi-1079311166.html

Ahmet Nur Çebi'den hakkındaki iddialara cevap: 3'te 1'i kulüp kasasına bırakıldı

Ahmet Nur Çebi'den hakkındaki iddialara cevap: 3'te 1'i kulüp kasasına bırakıldı

Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 16 Aralık'ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısındaki iddialara cevap vererek, stat... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T02:52+0300

2024-01-04T02:52+0300

2024-01-04T02:52+0300

spor

beşiktaş

beşiktaş

tüpraş

tüpraş

ahmet nur çebi

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Çebi, yaptığı açıklamada ailevi bir sağlık durumundan ötürü toplantıya katılamadığını vurguladı.Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın stat sponsorluk anlaşması karşılığında Tüpraş'tan tahsil edilen bedellerle eski yöneticilerin kulüpten alacaklarının ödendiğini düşündüğünü ve konuyu araştırdıklarını dile getirmesini hatırlatan Çebi, şu ifadeleri kullandı:Stat sponsorluk anlaşmasından elde edilen gelirin nasıl kullanıldığını açıklayan Çebi, "Özetle Tüpraş ödemelerinden hiçbir bedel eski yönetici alacaklarına ödenmemiştir. Tüpraş ödemelerinin 3'te 2'si banka kredisine kullanılmıştır, 3'te 1'i de yeni yönetimin kullanabileceği şekilde kasada bırakılmıştır. Umarız ki genel teamül olan daha önceki yöneticilerin sağladığı gibi kasa kolaylığı şu anki yöneticiler ve başkan tarafından da sağlanacaktır. Beşiktaş'ta görev yapan başkan ve yöneticilerin, görev ve sorumluluklarından doğan bu uygulamaya ihtiyaç olduğunda bu yolla destek vermeleri gerekir. Göreve geldiğim anda ihtiyaç olan 6 ay gibi geçmiş sürede ödenmemiş borçlar bu yolla ödenmiş ve giderken de geçmişe yönelik hiçbir borç bırakılmadığı gibi kasada ihtiyaçta kullanılmak üzere nakit para bırakılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.'Beşiktaş'ın başarısını isterim'Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, görevde olduğu süre boyunca yöneticilerin ve kendisinin yaptığı açıklamalardan dolayı kesilen cezaların kulüp kasasından ödenmediğini vurguladı.Beşiktaş Kulübünün, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) hiçbir davası olmadığını dile getiren Çebi, Victor Ruiz'e dava sonucu ödenecek tazminatla ilgili de şunları söyledi:Beşiktaş'a nefes aldığı sürece hizmet etmeyi vazife olarak gördüğünü vurgulayan Çebi, "Yanlış açıklamalar yapmadan önce tarafıma da konuların sorulması dahil olmak üzere, talep edecekleri hizmetleri vereceğimizin bilinmesini önemle belirtmek isterim. Beşiktaş'ın başarısını isterim. Başkalarının başarısızlıkları ile beslenen olmadım ve olmayacağım. Bu hususlar ve bundan sonra yapılacak olası yalan yanlış haksız suçlamalarla ilgili ilk divan kurulu toplantısı ile mali genel kurulda, basına açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim" şeklide görüş belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231202/ahmet-nur-cebi-besiktasa-veda-etti-bana-ve-aileme-kufur-edenlere-hakkimi-helal-etmiyorum-1078017483.html

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