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Ahmet Nur Çebi'den hakkındaki iddialara cevap: 3'te 1'i kulüp kasasına bırakıldı
Ahmet Nur Çebi'den hakkındaki iddialara cevap: 3'te 1'i kulüp kasasına bırakıldı
Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 16 Aralık'ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısındaki iddialara cevap vererek, stat... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T02:52+0300
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tüpraş
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Çebi, yaptığı açıklamada ailevi bir sağlık durumundan ötürü toplantıya katılamadığını vurguladı.Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın stat sponsorluk anlaşması karşılığında Tüpraş'tan tahsil edilen bedellerle eski yöneticilerin kulüpten alacaklarının ödendiğini düşündüğünü ve konuyu araştırdıklarını dile getirmesini hatırlatan Çebi, şu ifadeleri kullandı:Stat sponsorluk anlaşmasından elde edilen gelirin nasıl kullanıldığını açıklayan Çebi, "Özetle Tüpraş ödemelerinden hiçbir bedel eski yönetici alacaklarına ödenmemiştir. Tüpraş ödemelerinin 3'te 2'si banka kredisine kullanılmıştır, 3'te 1'i de yeni yönetimin kullanabileceği şekilde kasada bırakılmıştır. Umarız ki genel teamül olan daha önceki yöneticilerin sağladığı gibi kasa kolaylığı şu anki yöneticiler ve başkan tarafından da sağlanacaktır. Beşiktaş'ta görev yapan başkan ve yöneticilerin, görev ve sorumluluklarından doğan bu uygulamaya ihtiyaç olduğunda bu yolla destek vermeleri gerekir. Göreve geldiğim anda ihtiyaç olan 6 ay gibi geçmiş sürede ödenmemiş borçlar bu yolla ödenmiş ve giderken de geçmişe yönelik hiçbir borç bırakılmadığı gibi kasada ihtiyaçta kullanılmak üzere nakit para bırakılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.'Beşiktaş'ın başarısını isterim'Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, görevde olduğu süre boyunca yöneticilerin ve kendisinin yaptığı açıklamalardan dolayı kesilen cezaların kulüp kasasından ödenmediğini vurguladı.Beşiktaş Kulübünün, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) hiçbir davası olmadığını dile getiren Çebi, Victor Ruiz'e dava sonucu ödenecek tazminatla ilgili de şunları söyledi:Beşiktaş'a nefes aldığı sürece hizmet etmeyi vazife olarak gördüğünü vurgulayan Çebi, "Yanlış açıklamalar yapmadan önce tarafıma da konuların sorulması dahil olmak üzere, talep edecekleri hizmetleri vereceğimizin bilinmesini önemle belirtmek isterim. Beşiktaş'ın başarısını isterim. Başkalarının başarısızlıkları ile beslenen olmadım ve olmayacağım. Bu hususlar ve bundan sonra yapılacak olası yalan yanlış haksız suçlamalarla ilgili ilk divan kurulu toplantısı ile mali genel kurulda, basına açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim" şeklide görüş belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231202/ahmet-nur-cebi-besiktasa-veda-etti-bana-ve-aileme-kufur-edenlere-hakkimi-helal-etmiyorum-1078017483.html
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beşiktaş, beşiktaş, tüpraş, tüpraş, ahmet nur çebi

Ahmet Nur Çebi'den hakkındaki iddialara cevap: 3'te 1'i kulüp kasasına bırakıldı

02:52 04.01.2024
© İHA / İHA-Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Ahmet Nur Çebi
Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© İHA / İHA-
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Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 16 Aralık'ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısındaki iddialara cevap vererek, stat isim sponsorluğu anlaşmasında elde edilen gelirin 3'te 2'sinin banka kredisi için kullanıldığını, 3'te 1'inin ise kulüp kasasında bırakıldığını söyledi.
Çebi, yaptığı açıklamada ailevi bir sağlık durumundan ötürü toplantıya katılamadığını vurguladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın stat sponsorluk anlaşması karşılığında Tüpraş'tan tahsil edilen bedellerle eski yöneticilerin kulüpten alacaklarının ödendiğini düşündüğünü ve konuyu araştırdıklarını dile getirmesini hatırlatan Çebi, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle 1 saat bile sürmeyecek bu konuyu araştırmak mümkünken, günler geçmesine rağmen henüz araştırılmadığının söylenmesi art niyetli bir algı yaratma gayretidir. Araştırıldığında bunun söylendiği gibi olmadığını anında görmek mümkünken, bunun bu şekilde ifade edilmesi ve araştırılmaması veya araştırılmış ise bu şekilde ifade edilmesi sonucu, Beşiktaş camiasının yönlendirilmeye çalışılmasını üzüntü ile karşıladım. İncelendiğinde görüleceği üzere, iyi niyetle fedakarlık yaparak kulübün ihtiyacı olduğu anlarda kulübe kasa kolaylığı sağlayan başkan ve bir önceki yöneticilere ödemeler, 2024 yılı içerisindeki kulüp alacaklarının karşılığı olarak alınan muhtelif çeklerle yapılmış olup, yeni yönetimin ödemek için ayrıca kaynak arama zorunluluğu söz konusu değildir."
Stat sponsorluk anlaşmasından elde edilen gelirin nasıl kullanıldığını açıklayan Çebi, "Özetle Tüpraş ödemelerinden hiçbir bedel eski yönetici alacaklarına ödenmemiştir. Tüpraş ödemelerinin 3'te 2'si banka kredisine kullanılmıştır, 3'te 1'i de yeni yönetimin kullanabileceği şekilde kasada bırakılmıştır. Umarız ki genel teamül olan daha önceki yöneticilerin sağladığı gibi kasa kolaylığı şu anki yöneticiler ve başkan tarafından da sağlanacaktır. Beşiktaş'ta görev yapan başkan ve yöneticilerin, görev ve sorumluluklarından doğan bu uygulamaya ihtiyaç olduğunda bu yolla destek vermeleri gerekir. Göreve geldiğim anda ihtiyaç olan 6 ay gibi geçmiş sürede ödenmemiş borçlar bu yolla ödenmiş ve giderken de geçmişe yönelik hiçbir borç bırakılmadığı gibi kasada ihtiyaçta kullanılmak üzere nakit para bırakılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

'Beşiktaş'ın başarısını isterim'

Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, görevde olduğu süre boyunca yöneticilerin ve kendisinin yaptığı açıklamalardan dolayı kesilen cezaların kulüp kasasından ödenmediğini vurguladı.
Beşiktaş Kulübünün, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) hiçbir davası olmadığını dile getiren Çebi, Victor Ruiz'e dava sonucu ödenecek tazminatla ilgili de şunları söyledi:
"CAS'taki son dava, Victor Ruiz'in pandemi döneminde hiçbir görüşme yapmadan liglerin tatil olduğu ve durumların belirsiz olduğu sıkıntılı günlerde kontratını feshederek gitmesi ile oluşmuştur. Kendisi dışında hiçbir oyuncumuzun başvurmadığı, haksız bir uygulama yapmıştır. Kulübümüzle olan yıllık sözleşmesi 1 milyon 800 bin euro Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Ahmet Nur Çebiavroolan bu oyuncu İspanya'da bir takımla 800 bin euro'ya anlaşmış olup CAS, 1 milyon avrodan 2 yıllık bedelin ödenmesini hükmetmiştir. Beşiktaş, onun yerine Wellinton transferini gerçekleştirmiş olup, bu oyuncu sadakatle 800 bin euro'ya oynamıştır. Ayrıca bu ödeme ile ilgili kaynak bankada blokedir ve yeni yönetimin bu meblağ için bir finansman yükü söz konusu değildir."
Beşiktaş'a nefes aldığı sürece hizmet etmeyi vazife olarak gördüğünü vurgulayan Çebi, "Yanlış açıklamalar yapmadan önce tarafıma da konuların sorulması dahil olmak üzere, talep edecekleri hizmetleri vereceğimizin bilinmesini önemle belirtmek isterim. Beşiktaş'ın başarısını isterim. Başkalarının başarısızlıkları ile beslenen olmadım ve olmayacağım. Bu hususlar ve bundan sonra yapılacak olası yalan yanlış haksız suçlamalarla ilgili ilk divan kurulu toplantısı ile mali genel kurulda, basına açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim" şeklide görüş belirtti.
Beşiktaş'ta yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlık görevinden ayrılacak Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiaya veda etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
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