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13 yaşındaki çocuk, Tetris oyununu 'yenen' ilk kişi oldu
13 yaşındaki çocuk, Tetris oyununu 'yenen' ilk kişi oldu
ABD'nin Oklahoma eyaletinde 13 yaşındaki Willis Gibson, Tetris oyununda 157. seviyeye gelen ilk kişi oldu. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
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New York Times'ın haberine göre, Gibson, Tetris oyununu oynarken çektiği 42 dakikalık bir video paylaştı.Oyunda geçirdiği 38. dakikanın ardından 157. seviyeye gelerek oyunu "yenen" ilk kişi olan Gibson, oyununun, kodlamasındaki sınırlamalar nedeniyle oynanamaz hale geldiği noktaya ulaştı.Gibson ulaştığı seviyede oyunun hata vermesi üzerine videoda "Aman Allah'ım! Parmaklarımı hissedemiyorum, ellerimi hissedemiyorum. Bayılacağım" ifadelerini kullandı.2021'den beri "Blue Scuti" adıyla Tetris oynayan Gibson, verdiği bir röportajda "son derece heyecanlı" olduğunu söyledi.Oyunun "basitliği" nedeniyle ilgisini çektiğini belirten Gibson, "Başlaması kolay ama ustalaşması gerçekten zor" dedi.Tetris, 1984'de Sovyet mühendis Aleksey Pajitnov tarafından geliştirildi.Oyun ilerledikçe düşen blokların hızının artması nedeniyle oyunun en üst seviyesinin, blokların bir insanın ayak uydurmasının neredeyse imkansız kılacak kadar hızlı düşmeye başladığı 29. seviye olduğu düşünülüyordu.
https://sputniknews.com.tr/20190918/isvicre-polisinin-baslattigi-akima-diger-ulkelerden-polisler-de-katildi-tetris-challenge-1040199947.html
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oklahoma, abd, abd, tetris, willis gibson
oklahoma, abd, abd, tetris, willis gibson

13 yaşındaki çocuk, Tetris oyununu 'yenen' ilk kişi oldu

01:04 04.01.2024
© AP Photo / Richard DrewTetris, an addictive brain-teasing video game, is shown as played on the Nintendo Entertainment System in New York, June 1990. Created by a Soviet scientist, Tetris is the first Communist bloc video game to hit it big in the free market.
Tetris, an addictive brain-teasing video game, is shown as played on the Nintendo Entertainment System in New York, June 1990. Created by a Soviet scientist, Tetris is the first Communist bloc video game to hit it big in the free market. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Richard Drew
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde 13 yaşındaki Willis Gibson, Tetris oyununda 157. seviyeye gelen ilk kişi oldu.
New York Times'ın haberine göre, Gibson, Tetris oyununu oynarken çektiği 42 dakikalık bir video paylaştı.
Oyunda geçirdiği 38. dakikanın ardından 157. seviyeye gelerek oyunu "yenen" ilk kişi olan Gibson, oyununun, kodlamasındaki sınırlamalar nedeniyle oynanamaz hale geldiği noktaya ulaştı.
Gibson ulaştığı seviyede oyunun hata vermesi üzerine videoda "Aman Allah'ım! Parmaklarımı hissedemiyorum, ellerimi hissedemiyorum. Bayılacağım" ifadelerini kullandı.
2021'den beri "Blue Scuti" adıyla Tetris oynayan Gibson, verdiği bir röportajda "son derece heyecanlı" olduğunu söyledi.
Oyunun "basitliği" nedeniyle ilgisini çektiğini belirten Gibson, "Başlaması kolay ama ustalaşması gerçekten zor" dedi.
Tetris, 1984'de Sovyet mühendis Aleksey Pajitnov tarafından geliştirildi.
Oyun ilerledikçe düşen blokların hızının artması nedeniyle oyunun en üst seviyesinin, blokların bir insanın ayak uydurmasının neredeyse imkansız kılacak kadar hızlı düşmeye başladığı 29. seviye olduğu düşünülüyordu.
Tetris challenge - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2019
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