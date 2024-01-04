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Fransa'da sel: 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Fransa'da sel: 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Fransa'nın kuzeyinde sel nedeniyle 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fransa, sel, sel felaketi
фото, fotoğraf, fransa, sel, sel felaketi

Fransa'da sel: 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı

02:01 04.01.2024
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Fransa'nın kuzeyinde sel nedeniyle 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı.
© AFP 2023 / DENIS CHARLET

Fransa'nın kuzey vilayetleri Nord ve Pas-de-Calais'de etkili olan sel, 10 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Fransa&#x27;nın kuzey vilayetleri Nord ve Pas-de-Calais&#x27;de etkili olan sel, 10 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına neden oldu. - Sputnik Türkiye
1/7
© AFP 2023 / DENIS CHARLET

Fransa'nın kuzey vilayetleri Nord ve Pas-de-Calais'de etkili olan sel, 10 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına neden oldu.

© AFP 2023 / DENIS CHARLET

Pas-de-Calais ve Nord vilayetlerinde dünden bu yana etkili olan kötü hava koşulları, bölge halkının hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Pas-de-Calais ve Nord vilayetlerinde dünden bu yana etkili olan kötü hava koşulları, bölge halkının hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© AFP 2023 / DENIS CHARLET

Pas-de-Calais ve Nord vilayetlerinde dünden bu yana etkili olan kötü hava koşulları, bölge halkının hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

© AFP 2023 / DENIS CHARLET

Ulusal basındaki haberlere göre, sel ve su baskınlarının etkili olduğu 2 vilayette 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, sel ve su baskınlarının etkili olduğu 2 vilayette 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı. - Sputnik Türkiye
3/7
© AFP 2023 / DENIS CHARLET

Ulusal basındaki haberlere göre, sel ve su baskınlarının etkili olduğu 2 vilayette 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

© AFP 2023 / DENIS CHARLET

Söz konusu vilayetlerde kuvvetli rüzgar da etkili oldu.

Söz konusu vilayetlerde kuvvetli rüzgar da etkili oldu. - Sputnik Türkiye
4/7
© AFP 2023 / DENIS CHARLET

Söz konusu vilayetlerde kuvvetli rüzgar da etkili oldu.

© AFP 2023 / CHARLES CABY

u baskınlarının yaşandığı Pas-de-Calais'de teyakkuz için en yüksek tehlike durumu olan "kırmızı alarm" bugün de devam etti.

u baskınlarının yaşandığı Pas-de-Calais&#x27;de teyakkuz için en yüksek tehlike durumu olan &quot;kırmızı alarm&quot; bugün de devam etti. - Sputnik Türkiye
5/7
© AFP 2023 / CHARLES CABY

u baskınlarının yaşandığı Pas-de-Calais'de teyakkuz için en yüksek tehlike durumu olan "kırmızı alarm" bugün de devam etti.

© AFP 2023 / JULIEN WARNAND

Pas-de-Calais'de 50 kadar kasaba ve kenti etkiledi.

Pas-de-Calais&#x27;de 50 kadar kasaba ve kenti etkiledi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AFP 2023 / JULIEN WARNAND

Pas-de-Calais'de 50 kadar kasaba ve kenti etkiledi.

© AFP 2023 / DENIS CHARLET

Sel nedeniyle 198 kişi tahliye edildi.

Sel nedeniyle 198 kişi tahliye edildi. - Sputnik Türkiye
7/7
© AFP 2023 / DENIS CHARLET

Sel nedeniyle 198 kişi tahliye edildi.

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