https://sputniknews.com.tr/20240104/100den-fazla-kisi-olmustu-israil-irandaki-saldiri-hakkinda-yorum-yapmayacagini-soyledi-1079314544.html

100'den fazla kişi ölmüştü: İsrail, İran'daki saldırı hakkında 'yorum yapmayacağını' söyledi

100'den fazla kişi ölmüştü: İsrail, İran'daki saldırı hakkında 'yorum yapmayacağını' söyledi

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv yönetiminin, İran’da çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarıyla alakası olup olmadığı hususunda... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T09:38+0300

2024-01-04T09:38+0300

2024-01-04T09:38+0300

israil- filistin çatışması

iran

filistin

bombalı saldırı

terörizm

israil

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Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin İsrail’in İran’da meydana gelen saldırılarla alakasının bulunup bulmadığına ilişkin sorusuna "Bu konuda yorum yapmayacağım" şeklinde cevap verdi.Ordu Sözcüsü Hagari, "Hamas ile savaşa odaklandığımızı söyleyebilirim. Bu savaş için gerçekleştirilmesi gereken açık hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Hamas’ın üst düzey yetkilisinin öldürülmesine ilişkin Hizbullah’ın yapması muhtemel misillemeye ilişkin sorusunu Hagari, "Kuzeydeki çatışmalarda ve Hizbullah’ın eylemlerinde de zorluklar var. Bugün de vardı, kuzey sınırında bazılarını engelledik" şeklinde yanıtladı.Hagari, sadece Lübnan sınırında değil, Kızıldeniz ve Suriye tarafında da zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, İsrail ordusunun Şam kırsalına yönelik düzenlediği ve maddi hasar verdiği saldırılarına işaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-kirmandaki-saldirida-mukerrer-isimler-nedeniyle-olu-sayisini-guncelledi-1079306742.html

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iran, filistin, bombalı saldırı, terörizm, israil