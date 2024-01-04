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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/100den-fazla-kisi-olmustu-israil-irandaki-saldiri-hakkinda-yorum-yapmayacagini-soyledi-1079314544.html
100'den fazla kişi ölmüştü: İsrail, İran'daki saldırı hakkında 'yorum yapmayacağını' söyledi
100'den fazla kişi ölmüştü: İsrail, İran'daki saldırı hakkında 'yorum yapmayacağını' söyledi
İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv yönetiminin, İran’da çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarıyla alakası olup olmadığı hususunda... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T09:38+0300
2024-01-04T09:38+0300
israil- filistin çatışması
iran
filistin
bombalı saldırı
terörizm
israil
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Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin İsrail’in İran’da meydana gelen saldırılarla alakasının bulunup bulmadığına ilişkin sorusuna "Bu konuda yorum yapmayacağım" şeklinde cevap verdi.Ordu Sözcüsü Hagari, "Hamas ile savaşa odaklandığımızı söyleyebilirim. Bu savaş için gerçekleştirilmesi gereken açık hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Hamas’ın üst düzey yetkilisinin öldürülmesine ilişkin Hizbullah’ın yapması muhtemel misillemeye ilişkin sorusunu Hagari, "Kuzeydeki çatışmalarda ve Hizbullah’ın eylemlerinde de zorluklar var. Bugün de vardı, kuzey sınırında bazılarını engelledik" şeklinde yanıtladı.Hagari, sadece Lübnan sınırında değil, Kızıldeniz ve Suriye tarafında da zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, İsrail ordusunun Şam kırsalına yönelik düzenlediği ve maddi hasar verdiği saldırılarına işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-kirmandaki-saldirida-mukerrer-isimler-nedeniyle-olu-sayisini-guncelledi-1079306742.html
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iran, filistin, bombalı saldırı, terörizm, israil
iran, filistin, bombalı saldırı, terörizm, israil

100'den fazla kişi ölmüştü: İsrail, İran'daki saldırı hakkında 'yorum yapmayacağını' söyledi

09:38 04.01.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREKasim Süleymani ölüm yıldönümü İran
Kasim Süleymani ölüm yıldönümü İran - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv yönetiminin, İran’da çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarıyla alakası olup olmadığı hususunda yorum yapmaktan kaçındı.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin İsrail’in İran’da meydana gelen saldırılarla alakasının bulunup bulmadığına ilişkin sorusuna "Bu konuda yorum yapmayacağım" şeklinde cevap verdi.
Ordu Sözcüsü Hagari, "Hamas ile savaşa odaklandığımızı söyleyebilirim. Bu savaş için gerçekleştirilmesi gereken açık hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Hamas’ın üst düzey yetkilisinin öldürülmesine ilişkin Hizbullah’ın yapması muhtemel misillemeye ilişkin sorusunu Hagari, "Kuzeydeki çatışmalarda ve Hizbullah’ın eylemlerinde de zorluklar var. Bugün de vardı, kuzey sınırında bazılarını engelledik" şeklinde yanıtladı.
Hagari, sadece Lübnan sınırında değil, Kızıldeniz ve Suriye tarafında da zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, İsrail ordusunun Şam kırsalına yönelik düzenlediği ve maddi hasar verdiği saldırılarına işaret etti.
İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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İran, Kirman'daki saldırıda mükerrer isimler nedeniyle ölü sayısını güncelledi
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