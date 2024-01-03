https://sputniknews.com.tr/20240103/yargitay-3-ceza-dairesinden-can-atalay-karari-1079293729.html
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına, kararın uyulmamasına karar verdi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T16:02+0300
2024-01-03T16:02+0300
2024-01-03T16:56+0300
türkiye
can atalay
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına hükmetti.Yargıtay 3. Ceza Dairesi, avukat Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen ikinci ihlal kararının hukuki değerinin olmadığını, neticede Anayasa'nın 153/6. maddesi çerçevesinde uygulanabilecek bir kararın olmadığını ifade ederek, AYM'nin kararına uyulmamasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/can-atalay-dosyasi-yeniden-yargitaya-gonderildi-1079112151.html
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can atalay, yargıtay, aym
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı
16:02 03.01.2024 (güncellendi: 16:56 03.01.2024)
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına, kararın uyulmamasına karar verdi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına hükmetti.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, avukat Şerafettin Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince (AYM) verilen ikinci ihlal kararının hukuki değerinin olmadığını, neticede Anayasa'nın 153/6. maddesi çerçevesinde uygulanabilecek bir kararın olmadığını ifade ederek, AYM'nin kararına uyulmamasına karar verdi.