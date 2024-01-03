https://sputniknews.com.tr/20240103/uzmani-uyardi-4-gun-surecek-olan-kutup-soguklari-yolda-istanbula-lapa-lapa-kar-yagacak-1079270701.html

Uzmanı uyardı, 4 gün sürecek olan kutup soğukları yolda: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak

Uzmanı uyardı, 4 gün sürecek olan kutup soğukları yolda: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak

2024'ün ilk günlerinde kar yağışı ve soğuk hava uyarısı geldi. Meteoroloji uzmanları İstanbul için kar yağışı tahminlerinde bulunurken, 'Kutup Soğuğu' uyarısı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T06:54+0300

2024-01-03T06:54+0300

2024-01-03T07:12+0300

yaşam

kar yağışı

kar tatili

kar fırtınası

kutup

soğuk

kış

kış sporları

hava durumu

istanbul hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076493332_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46e5835c8a267dd2f81a9deaf8d87e77.jpg

2024 ile birlikte kar yağışı ve kutup soğukları kapıya dayandı. Ocak ayının ikinci haftası itibariyle hava sıcaklıklarının ciddi şekilde düşmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi adeta esir alacak. Hava durumuyla ilgili son dakika tahminlerini güncelleyen Meteoroloji, yeni yılla birlikte Ocak ayının ortasına kadar çok sert bir 'kutup soğuğuyla karşılılabileceğine işaret etti.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Ocak ayının gelmesiyle birlikte yurdun birçok yerinde sağanak yağışlar etkili oldu. Ancak özellikle Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar için akıllardaki en büyük soru "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" oldu.Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, A Haber'e yaptığı açıklamada "Balkanlar üzerinden kutup soğuğu aşağıya doğru çekilecek ve yüzde 90 olasılıkla bir kar yağışı alacağız" dedi.Meteoroloji Uzmanı Özdemir, "Ocak ayının 10'undan itibaren 14'üne kadar, yani 10-14 Ocak arası İstanbul'a kar yağması ihtimali çok yüksek. Ayın 10'undan itibaren akşam saatlerinde Trakya'dan giriş olacak. Ondan sonra yavaş yavaş Marmara Bölgesi'ne yayılacak" diye konuştu. Ocak ayının ortasından sonra yoğun kar yağışı beklentilerinin süreceğini belirten Özdemir, "Ocak ayının ikinci yarısından itibaren yeni bir sistem geliyor. Daha güçlü. Güzel bir kar alma ihtimalimiz yüksek" dedi.Özdemir'e göre Anadolu'da Ocak ayının sonuna kadar karla mücadele sürecek.3 Ocak hava durumu nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiren-iddia-ikinci-ek-mtv-mi-geliyor--1079270913.html

izmir

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 3 aralık hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu