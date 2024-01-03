https://sputniknews.com.tr/20240103/unlu-futbolcunun-esi-kaptan-pilot-oldu-1079283483.html

Ünlü futbolcunun eşi kaptan pilot oldu

Ünlü futbolcunun eşi kaptan pilot oldu

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilot oldu. Dört bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, başarısını... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

pilot

kaptan

sabri sarıoğlu

uçak

eğitim

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2010 yılından bu yana Sabri Sarıoğlu ile mutlu bir evliliği ve üç çocuk sahibi olan Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa terfi etti. Sarıoğlu, aylarca süren eğitimler ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.'Desteğini esirgemeyenlere teşekkürler'Dört çizikli apolet aldığı anlarda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:Ünlü ismin bu başarısına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.

https://sputniknews.com.tr/20231222/1078710182.html

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pilot, kaptan, sabri sarıoğlu, uçak, eğitim