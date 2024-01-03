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Ünlü futbolcunun eşi kaptan pilot oldu
Ünlü futbolcunun eşi kaptan pilot oldu
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilot oldu. Dört bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, başarısını... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
pilot
kaptan
sabri sarıoğlu
uçak
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2010 yılından bu yana Sabri Sarıoğlu ile mutlu bir evliliği ve üç çocuk sahibi olan Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa terfi etti. Sarıoğlu, aylarca süren eğitimler ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.'Desteğini esirgemeyenlere teşekkürler'Dört çizikli apolet aldığı anlarda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:Ünlü ismin bu başarısına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.
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pilot, kaptan, sabri sarıoğlu, uçak, eğitim
pilot, kaptan, sabri sarıoğlu, uçak, eğitim

Ünlü futbolcunun eşi kaptan pilot oldu

11:55 03.01.2024
© Fotoğraf : InstagramYağmur Sarıoğlu
Yağmur Sarıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© Fotoğraf : Instagram
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Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilot oldu. Dört bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, başarısını takipçileriyle paylaştı.
2010 yılından bu yana Sabri Sarıoğlu ile mutlu bir evliliği ve üç çocuk sahibi olan Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa terfi etti. Sarıoğlu, aylarca süren eğitimler ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.

'Desteğini esirgemeyenlere teşekkürler'

Dört çizikli apolet aldığı anlarda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. "
Ünlü ismin bu başarısına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.
Pilotların alkol kullanımında '8 saat' kuralı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
SEYİR HALİ
Pilotların alkol kullanımında '8 saat' kuralı
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