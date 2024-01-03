https://sputniknews.com.tr/20240103/unlu-futbolcunun-esi-kaptan-pilot-oldu-1079283483.html
Ünlü futbolcunun eşi kaptan pilot oldu
Ünlü futbolcunun eşi kaptan pilot oldu
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilot oldu. Dört bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, başarısını... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T11:55+0300
2024-01-03T11:55+0300
2024-01-03T11:55+0300
yaşam
pilot
kaptan
sabri sarıoğlu
uçak
eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079283324_0:77:960:617_1920x0_80_0_0_5c6ffb8b4a7bbbab15c84e8625bc4d87.jpg
2010 yılından bu yana Sabri Sarıoğlu ile mutlu bir evliliği ve üç çocuk sahibi olan Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa terfi etti. Sarıoğlu, aylarca süren eğitimler ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.'Desteğini esirgemeyenlere teşekkürler'Dört çizikli apolet aldığı anlarda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:Ünlü ismin bu başarısına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.
https://sputniknews.com.tr/20231222/1078710182.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079283324_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_e9a0a72f0eaa19df45ceeda9aaf1e253.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pilot, kaptan, sabri sarıoğlu, uçak, eğitim
pilot, kaptan, sabri sarıoğlu, uçak, eğitim
Ünlü futbolcunun eşi kaptan pilot oldu
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilot oldu. Dört bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, başarısını takipçileriyle paylaştı.
2010 yılından bu yana Sabri Sarıoğlu ile mutlu bir evliliği ve üç çocuk sahibi olan Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa terfi etti. Sarıoğlu, aylarca süren eğitimler ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.
'Desteğini esirgemeyenlere teşekkürler'
Dört çizikli apolet aldığı anlarda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Yağmur Sarıoğlu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. "
Ünlü ismin bu başarısına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.