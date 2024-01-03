https://sputniknews.com.tr/20240103/turk-tarihini-degistirecek-kesif-ilk-kez-ortaya-cikarildi-1079286512.html
'Türk tarihini değiştirecek' keşif: İlk kez ortaya çıkarıldı
'Türk tarihini değiştirecek' keşif: İlk kez ortaya çıkarıldı
Kazakistan'da Türk tarihi için önemli bir keşif yapıldı. Batı Göktürk dönemine ait bir külliye ve yeni eserler tespit edilirken bunlar arasında tarihte ilk... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T13:33+0300
2024-01-03T13:33+0300
2024-01-03T13:33+0300
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Kazakistan’da Türk tarihini değiştirebilecek bir keşfe daha imza atıldı. Doğu Kazakistan'da Batı Göktürk dönemine ait bir külliye ve yeni eserler tespit edildi. 2021 yılındaki kazılarda Eleke Sazı Kağan külliyesindeki kurgan alanında, Göktürk soyuna mensup olan ve Suyab'taki Türk kağanı adına On-Ok ilini yönetmekle görevlendirilen Tigin'in şahsi eşyaları bulundu.İlk kez ortaya çıkarıldıBulunan eşyalar arasında tarihte ilk kez bir Göktürk kağanının tasvirine ulaşıldı. Külliye’nin yapı ve form olarak benzerliği onun 2. Göktürk Devleti döneminde inşa edilmiş olabileceğini gösteriyor.Göktürk Külliyesi ve kağana ait bilgileri Türk Arkeolojisi bilim alanında Türk Dünyasının yaşayan en büyük uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Zainolla Samashev TRT Haber’e anlattı.'Türk dünyası için yüksek derecede önemli'Prof. Dr. Samashev, Göktürk dönemine ait olduğu anlaşılan bu kompleksin, Türk halklarının tarihinde özel bir rol oynadığını, çünkü ilk defa böyle bir kompleksin tespit edildiğini açıkladı:Mezar alanında tespit edilen bulguların, Kağanın defin merasimine katılan temsilcilerin özel eşyaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Samashev, "Göktürk defin merasimlerine bakıldığında, ölen kişinin arkasından şahsi eşyaları ve silahların koyulması bir görevdi. Ele geçirilen objeler içine altın levhadan oluşan bir kemer tokası bulundu" açıklamasını yaptı.Samashev, Göktürk Külliyesi'nin ve bir kağana ait tokanın Batı Göktürk Devletinde meydana gelen büyük siyasi hadiselerin hepsinin aydınlatılması açısından oldukça önemli olduğunun altını çizdi:
https://sputniknews.com.tr/20240101/500-bin-kisiye-ev-sahipligi-yapiyordu-kayip-kita-okyanus-tabaninda-kesfedildi-1079234148.html
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kazakistan, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, türk, türki cumhuriyetler
kazakistan, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, türk, türki cumhuriyetler
'Türk tarihini değiştirecek' keşif: İlk kez ortaya çıkarıldı
Kazakistan'da Türk tarihi için önemli bir keşif yapıldı. Batı Göktürk dönemine ait bir külliye ve yeni eserler tespit edilirken bunlar arasında tarihte ilk defa bir Göktürk kağanının yüzünün tasvir edildiği kemer tokaya ulaşıldı. Uzmanlar keşfin, Türk tarihini değiştirebileceğinden bahsediliyor.
Kazakistan’da Türk tarihini değiştirebilecek bir keşfe daha imza atıldı. Doğu Kazakistan'da Batı Göktürk dönemine ait bir külliye ve yeni eserler tespit edildi. 2021 yılındaki kazılarda Eleke Sazı Kağan külliyesindeki kurgan alanında, Göktürk soyuna mensup olan ve Suyab'taki Türk kağanı adına On-Ok ilini yönetmekle görevlendirilen Tigin'in şahsi eşyaları bulundu.
Bulunan eşyalar arasında tarihte ilk kez bir Göktürk kağanının tasvirine ulaşıldı. Külliye’nin yapı ve form olarak benzerliği onun 2. Göktürk Devleti döneminde inşa edilmiş olabileceğini gösteriyor.
Göktürk Külliyesi ve kağana ait bilgileri Türk Arkeolojisi bilim alanında Türk Dünyasının yaşayan en büyük uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Zainolla Samashev TRT Haber’e anlattı.
'Türk dünyası için yüksek derecede önemli'
Prof. Dr. Samashev, Göktürk dönemine ait olduğu anlaşılan bu kompleksin, Türk halklarının tarihinde özel bir rol oynadığını, çünkü ilk defa böyle bir kompleksin tespit edildiğini açıkladı:
"Elbette bu merkez Batı Göktürk kağanlarından bir tanesinin anısına inşa edilmiş bir kompleksti. Sonrasında bu yer, kağanın arkasında bıraktığı halkı için büyük bir tazim merkezine dönüşürdü ve buraya büyük bir anıt mezar inşa edilirdi. Böyle bir merkezi ilk defa Kazakistan’ın Altay bölgesindeki Tarbagatay Dağları'nın etekleride olduğunu görüyoruz . Elbette bu kompleks mimari üslubu, defin merasimleri, ele geçirilen bulgular ve dini inanç kültü bakımından Türk dünyası için yüksek derecede önemli."
Mezar alanında tespit edilen bulguların, Kağanın defin merasimine katılan temsilcilerin özel eşyaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Samashev, "Göktürk defin merasimlerine bakıldığında, ölen kişinin arkasından şahsi eşyaları ve silahların koyulması bir görevdi. Ele geçirilen objeler içine altın levhadan oluşan bir kemer tokası bulundu" açıklamasını yaptı.
Samashev, Göktürk Külliyesi'nin ve bir kağana ait tokanın Batı Göktürk Devletinde meydana gelen büyük siyasi hadiselerin hepsinin aydınlatılması açısından oldukça önemli olduğunun altını çizdi:
"Elbette bulgular hakkındaki çalışmalarımızda külliye içerisinde icra edilen defin merasimlerinin hepsinin rekonstrüksüyonunu yapıyoruz. Anıt mezar ve bulguların Orhun Vadisi’ndeki diğer komplekslerle benzerlikleri bulunuyor. Bunlar Kültigin ve Bilge Kağan’ın mezar alanındakilerle benzediği gibi özellikle Moğolistan’daki Şivet Ulan ile daha yakın benzerlikleri bulunuyor."