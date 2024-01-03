https://sputniknews.com.tr/20240103/turk-tarihini-degistirecek-kesif-ilk-kez-ortaya-cikarildi-1079286512.html

'Türk tarihini değiştirecek' keşif: İlk kez ortaya çıkarıldı

'Türk tarihini değiştirecek' keşif: İlk kez ortaya çıkarıldı

Kazakistan'da Türk tarihi için önemli bir keşif yapıldı. Batı Göktürk dönemine ait bir külliye ve yeni eserler tespit edilirken bunlar arasında tarihte ilk... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T13:33+0300

2024-01-03T13:33+0300

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Kazakistan’da Türk tarihini değiştirebilecek bir keşfe daha imza atıldı. Doğu Kazakistan'da Batı Göktürk dönemine ait bir külliye ve yeni eserler tespit edildi. 2021 yılındaki kazılarda Eleke Sazı Kağan külliyesindeki kurgan alanında, Göktürk soyuna mensup olan ve Suyab'taki Türk kağanı adına On-Ok ilini yönetmekle görevlendirilen Tigin'in şahsi eşyaları bulundu.İlk kez ortaya çıkarıldıBulunan eşyalar arasında tarihte ilk kez bir Göktürk kağanının tasvirine ulaşıldı. Külliye’nin yapı ve form olarak benzerliği onun 2. Göktürk Devleti döneminde inşa edilmiş olabileceğini gösteriyor.Göktürk Külliyesi ve kağana ait bilgileri Türk Arkeolojisi bilim alanında Türk Dünyasının yaşayan en büyük uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Zainolla Samashev TRT Haber’e anlattı.'Türk dünyası için yüksek derecede önemli'Prof. Dr. Samashev, Göktürk dönemine ait olduğu anlaşılan bu kompleksin, Türk halklarının tarihinde özel bir rol oynadığını, çünkü ilk defa böyle bir kompleksin tespit edildiğini açıkladı:Mezar alanında tespit edilen bulguların, Kağanın defin merasimine katılan temsilcilerin özel eşyaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Samashev, "Göktürk defin merasimlerine bakıldığında, ölen kişinin arkasından şahsi eşyaları ve silahların koyulması bir görevdi. Ele geçirilen objeler içine altın levhadan oluşan bir kemer tokası bulundu" açıklamasını yaptı.Samashev, Göktürk Külliyesi'nin ve bir kağana ait tokanın Batı Göktürk Devletinde meydana gelen büyük siyasi hadiselerin hepsinin aydınlatılması açısından oldukça önemli olduğunun altını çizdi:

https://sputniknews.com.tr/20240101/500-bin-kisiye-ev-sahipligi-yapiyordu-kayip-kita-okyanus-tabaninda-kesfedildi-1079234148.html

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