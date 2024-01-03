https://sputniknews.com.tr/20240103/slovakya-basbakani-ukraynadaki-anlasmazligin-cozum-kosullari-rusya-tarafindan-belirlenecek-1079288160.html

Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözüm koşulları Rusya tarafından belirlenecek

Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözüm koşulları Rusya tarafından belirlenecek

Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümüne yönelik koşulların Avrupa Birliği veya başkası tarafından değil, Rusya... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T13:47+0300

2024-01-03T13:47+0300

2024-01-03T13:47+0300

ukrayna krizi

slovakya

robert fico

ukrayna

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mig-29

s-300

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avrupa birliği

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Slovakya Başbakanı Robert Fico bir TV kanalına verdiği demeçte, "Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin koşulların ne yazık ki Avrupa Birliği ya da başkası tarafından belirlenmeyeceği, muhtemelen Federal Rusya Cumhuriyeti tarafından belirleneceği bir döneme yaklaştığımızı düşünüyorum" dedi.Fico, Ukrayna'da Batı silahları ve parasını kullanarak Rusya'yı zayıflatmayı amaçlayan stratejinin başarısız olduğunu kaydetti.8 Kasım'da Fico, Slovak hükümetinin artık Ukrayna'ya depolarından silah tedarik etmeyeceğini açıklamıştı.Fico açıklamasında şu sözleri kaydetti:Fico, MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna ordusuna teslim etmeye karar veren hükümet üyelerinin de hesap vermesi çağrısında bulunarak, S-300 hava savunma sisteminin devrinin kabul edilemezliğine dikkat çekti. Ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin imkansızlığından bahseden Fico, Rusya ile ABD'yi çatışma bölgesinde ateşkes müzakeresi yapmaya çağırdı.Fico açıklamasında, Slovak hükümetinin Ukrayna'ya ticari amaçla silah gönderen şirketlere müdahale etmeyeceğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231220/slovakya-basbakani-fitzo-ukraynanin-natoya-kabulu-3-dunya-savasinin-baslangici-olur-1078654779.html

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slovakya, robert fico, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, s-300, rusya, abd, avrupa birliği