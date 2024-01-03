https://sputniknews.com.tr/20240103/slovakya-basbakani-ukraynadaki-anlasmazligin-cozum-kosullari-rusya-tarafindan-belirlenecek-1079288160.html
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözüm koşulları Rusya tarafından belirlenecek
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözüm koşulları Rusya tarafından belirlenecek
Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümüne yönelik koşulların Avrupa Birliği veya başkası tarafından değil, Rusya... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T13:47+0300
2024-01-03T13:47+0300
2024-01-03T13:47+0300
ukrayna krizi
slovakya
robert fico
ukrayna
ukrayna ordusu
mig-29
s-300
rusya
abd
avrupa birliği
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Slovakya Başbakanı Robert Fico bir TV kanalına verdiği demeçte, "Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin koşulların ne yazık ki Avrupa Birliği ya da başkası tarafından belirlenmeyeceği, muhtemelen Federal Rusya Cumhuriyeti tarafından belirleneceği bir döneme yaklaştığımızı düşünüyorum" dedi.Fico, Ukrayna'da Batı silahları ve parasını kullanarak Rusya'yı zayıflatmayı amaçlayan stratejinin başarısız olduğunu kaydetti.8 Kasım'da Fico, Slovak hükümetinin artık Ukrayna'ya depolarından silah tedarik etmeyeceğini açıklamıştı.Fico açıklamasında şu sözleri kaydetti:Fico, MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna ordusuna teslim etmeye karar veren hükümet üyelerinin de hesap vermesi çağrısında bulunarak, S-300 hava savunma sisteminin devrinin kabul edilemezliğine dikkat çekti. Ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin imkansızlığından bahseden Fico, Rusya ile ABD'yi çatışma bölgesinde ateşkes müzakeresi yapmaya çağırdı.Fico açıklamasında, Slovak hükümetinin Ukrayna'ya ticari amaçla silah gönderen şirketlere müdahale etmeyeceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231220/slovakya-basbakani-fitzo-ukraynanin-natoya-kabulu-3-dunya-savasinin-baslangici-olur-1078654779.html
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slovakya, robert fico, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, s-300, rusya, abd, avrupa birliği
slovakya, robert fico, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, s-300, rusya, abd, avrupa birliği
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözüm koşulları Rusya tarafından belirlenecek
Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümüne yönelik koşulların Avrupa Birliği veya başkası tarafından değil, Rusya tarafından belirleneceğini söyledi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico bir TV kanalına verdiği demeçte, "Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin koşulların ne yazık ki Avrupa Birliği ya da başkası tarafından belirlenmeyeceği, muhtemelen Federal Rusya Cumhuriyeti tarafından belirleneceği bir döneme yaklaştığımızı düşünüyorum" dedi.
Fico, Ukrayna'da Batı silahları ve parasını kullanarak Rusya'yı zayıflatmayı amaçlayan stratejinin başarısız olduğunu kaydetti.
8 Kasım'da Fico, Slovak hükümetinin artık Ukrayna'ya depolarından silah tedarik etmeyeceğini açıklamıştı.
Fico açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim ki tüm hükümet, yani hükümette temsil edilen tüm partiler, oybirliğiyle bu silahları, bu mühimmatı Ukrayna'ya göndermeyi reddetme kararı aldı. Bununla şunu gösteriyoruz, öncelikle ve Öncelikle insani yardımları tercih edeceğiz ve tüm sevkiyatlar tamamlandı.
Fico, MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna ordusuna teslim etmeye karar veren hükümet üyelerinin de hesap vermesi çağrısında bulunarak, S-300 hava savunma sisteminin devrinin kabul edilemezliğine dikkat çekti. Ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin imkansızlığından bahseden Fico, Rusya ile ABD'yi çatışma bölgesinde ateşkes müzakeresi yapmaya çağırdı.
Fico açıklamasında, Slovak hükümetinin Ukrayna'ya ticari amaçla silah gönderen şirketlere müdahale etmeyeceğini belirtti.