Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözüm koşulları Rusya tarafından belirlenecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Haaland efsane olma yolunda hızla ilerliyor'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Siyasi partileri birleştiren isim kim?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: Seçimlerden sonra piyasa kendini sıkıştıracak
12:05
85 dk
ANADOLU ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
En büyük hayali Cumhuriyet’in 100. yılında sahnede olabilmekti
13:31
17 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının hukuki değerlendirmesi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
EGD Başkanı Erçin: İhracatta düşüşü Rusya kurtardı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
18:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
19:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TFF olayın üstünden 6 gün geçtikten sonra açıklama yapma gereği duydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerel seçimlerde açıklanmayan adaylar tartışılıyor
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin otomobil sektöründe yaşadığı sorunlar
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
17:39
1 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
19:36
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240103/slovakya-basbakani-ukraynadaki-anlasmazligin-cozum-kosullari-rusya-tarafindan-belirlenecek-1079288160.html
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözüm koşulları Rusya tarafından belirlenecek
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözüm koşulları Rusya tarafından belirlenecek
Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümüne yönelik koşulların Avrupa Birliği veya başkası tarafından değil, Rusya... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T13:47+0300
2024-01-03T13:47+0300
ukrayna krizi
slovakya
robert fico
ukrayna
ukrayna ordusu
mig-29
s-300
rusya
abd
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077196997_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1118c8be5e307ae9f454c53dbf6a1ed6.jpg
Slovakya Başbakanı Robert Fico bir TV kanalına verdiği demeçte, "Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin koşulların ne yazık ki Avrupa Birliği ya da başkası tarafından belirlenmeyeceği, muhtemelen Federal Rusya Cumhuriyeti tarafından belirleneceği bir döneme yaklaştığımızı düşünüyorum" dedi.Fico, Ukrayna'da Batı silahları ve parasını kullanarak Rusya'yı zayıflatmayı amaçlayan stratejinin başarısız olduğunu kaydetti.8 Kasım'da Fico, Slovak hükümetinin artık Ukrayna'ya depolarından silah tedarik etmeyeceğini açıklamıştı.Fico açıklamasında şu sözleri kaydetti:Fico, MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna ordusuna teslim etmeye karar veren hükümet üyelerinin de hesap vermesi çağrısında bulunarak, S-300 hava savunma sisteminin devrinin kabul edilemezliğine dikkat çekti. Ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin imkansızlığından bahseden Fico, Rusya ile ABD'yi çatışma bölgesinde ateşkes müzakeresi yapmaya çağırdı.Fico açıklamasında, Slovak hükümetinin Ukrayna'ya ticari amaçla silah gönderen şirketlere müdahale etmeyeceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231220/slovakya-basbakani-fitzo-ukraynanin-natoya-kabulu-3-dunya-savasinin-baslangici-olur-1078654779.html
slovakya
ukrayna
rusya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077196997_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c97f74ba8e7302482dce8862a99770d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
slovakya, robert fico, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, s-300, rusya, abd, avrupa birliği
slovakya, robert fico, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, s-300, rusya, abd, avrupa birliği

Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözüm koşulları Rusya tarafından belirlenecek

13:47 03.01.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINSlovakya Başbakan Robert Fico
Slovakya Başbakan Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Abone ol
Slovakya Başbakanı Fico yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümüne yönelik koşulların Avrupa Birliği veya başkası tarafından değil, Rusya tarafından belirleneceğini söyledi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico bir TV kanalına verdiği demeçte, "Ukrayna'daki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin koşulların ne yazık ki Avrupa Birliği ya da başkası tarafından belirlenmeyeceği, muhtemelen Federal Rusya Cumhuriyeti tarafından belirleneceği bir döneme yaklaştığımızı düşünüyorum" dedi.
Fico, Ukrayna'da Batı silahları ve parasını kullanarak Rusya'yı zayıflatmayı amaçlayan stratejinin başarısız olduğunu kaydetti.
8 Kasım'da Fico, Slovak hükümetinin artık Ukrayna'ya depolarından silah tedarik etmeyeceğini açıklamıştı.
Fico açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim ki tüm hükümet, yani hükümette temsil edilen tüm partiler, oybirliğiyle bu silahları, bu mühimmatı Ukrayna'ya göndermeyi reddetme kararı aldı. Bununla şunu gösteriyoruz, öncelikle ve Öncelikle insani yardımları tercih edeceğiz ve tüm sevkiyatlar tamamlandı.
Fico, MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna ordusuna teslim etmeye karar veren hükümet üyelerinin de hesap vermesi çağrısında bulunarak, S-300 hava savunma sisteminin devrinin kabul edilemezliğine dikkat çekti. Ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin imkansızlığından bahseden Fico, Rusya ile ABD'yi çatışma bölgesinde ateşkes müzakeresi yapmaya çağırdı.
Fico açıklamasında, Slovak hükümetinin Ukrayna'ya ticari amaçla silah gönderen şirketlere müdahale etmeyeceğini belirtti.
Slovakya Başbakan Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
Ukrayna krizi
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'nın NATO'ya kabulü 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur
20 Aralık 2023, 18:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала