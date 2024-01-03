https://sputniknews.com.tr/20240103/rus-ordusu-harkovda-icinde-ucak-muhimmatinin-bulundugu-bir-hangari-vurdu-1079293949.html

Rus ordusu Harkov'da içinde uçak mühimmatının bulunduğu bir hangarı vurdu

Rus ordusu Harkov'da içinde uçak mühimmatının bulunduğu bir hangarı vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus füze ve topçu kuvvetleri ile saldırı insansız hava araçlarının Harkov bölgesindeki askeri tesisleri vurduğunu, hava saldırılarında... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T16:03+0300

2024-01-03T16:03+0300

2024-01-03T16:04+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamada, “Son bir günde Harkov kentinde havacılık mühimmatının bulunduğu bir hangar, bir ST-68 alçak irtifa hedeflerini tespit etme ve izleme radar istasyonu, yabancı paralı askerlerin ve aşırı sağcı Harkovşina oluşumunun konuşlanma noktaları vuruldu” ifadelerine yer verildi.Bakanlık ayrıca Rus askerlerin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 134 bölgede konuşlanan 89 topçu birimini, insan gücünü ve teçhizatını vurduğunu kaydetti.‘Rus askerleri son bir günde Ukrayna ordusunun 4 saldırısını püskürttü’Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri ve topçu kuvvetlerinin ateş desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesinin Sinkovka yerleşimindeki saldırısının püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıplarının 35’ten fazla asker, 3 otomobil, ayrıca bir Krab kundağı motorlu topçu sistemi olduğu vurgulandı.Güney Donetsk istikametinde Doğu Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu atış desteği ile Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Priyutnıy yerleşimi yakınlarında 3 saldırısını püskürttüklerine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna’nın bu yöndeki kayıplarının 115’e yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 pikap ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olduğunun altı çizildi.Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) ve Serebryanskoye ormanlık alanında konuşlanan birliklerine atış hasarı verdikleri, Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıplarının 40’a yakın asker, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü olduğu ifade edildi.Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile işbirliği halinde ortaya koyduğu koordine eylemleri ile Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Bogdanovka, Krasnoye, Kleşeyevka, Andreyevka ve Kurdyumovka yerleşim bölgelerinde konuşlu birliklerinin vurulduğu, düşmanın bu istikamette toplam 310’un üzerinde asker, bir tank, 2 Bradley piyade aracı, 3 zırhlı muharebe aracı, 9 otomobil, ayrıca bir Msta-B topçu sistemi, bir D-20 ve bir D-30 obüsü ve bir elektronik harp sistemi kaybettiği vurgulandı.Zaporojye istikametinde Rus askeri grubu birliklerinin topçu atışlarının desteği ile Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Rabotino, Verbovoye ve Lukyanovskoye yerleşim bölgelerinde konuşlandırdığı insan gücünü vurduğunu bildiren bakanlık, Ukrayna’nın bu yöndeki kayıplarının 55’e yakın asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobil olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birliklerinin topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde Herson bölgesinin 4 yerleşiminde konuşlu insan gücünü vurdukları bildirilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 50’nin üzerinde askerini, 2 zırhlı muharebe aracını, 3 otomobilini, bir Buk-M1 fırlatma rampasını ve bir D-20 obüsünü kaybettiğinin altı çizildi.‘8 adet Toçka-U füzesi önlendi’“Gün boyunca hava savunma sistemleri 8 adet Toçka-U balistik füzesi, yer hedeflerine ateş etmek üzere dönüştürülmüş 2 adet S-200 uçaksavar füzesi, ayrıca HIMARS, Olha ve Vampire çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 34 füzeyi önledi” denilen açıklamada, son 24 saat içinde Energodar bölgesi de dahil olmak üzere birçok bölgede Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240103/rus-savas-ucaklari-25-metre-irtifaya-kadar-inerek-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-vurdu-1079287204.html

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