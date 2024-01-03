Rus ordusu Harkov'da içinde uçak mühimmatının bulunduğu bir hangarı vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Haaland efsane olma yolunda hızla ilerliyor'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Siyasi partileri birleştiren isim kim?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: Seçimlerden sonra piyasa kendini sıkıştıracak
12:05
85 dk
ANADOLU ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
En büyük hayali Cumhuriyet’in 100. yılında sahnede olabilmekti
13:31
17 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının hukuki değerlendirmesi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
EGD Başkanı Erçin: İhracatta düşüşü Rusya kurtardı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
18:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
19:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TFF olayın üstünden 6 gün geçtikten sonra açıklama yapma gereği duydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerel seçimlerde açıklanmayan adaylar tartışılıyor
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin otomobil sektöründe yaşadığı sorunlar
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
19:36
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240103/rus-ordusu-harkovda-icinde-ucak-muhimmatinin-bulundugu-bir-hangari-vurdu-1079293949.html
Rus ordusu Harkov'da içinde uçak mühimmatının bulunduğu bir hangarı vurdu
Rus ordusu Harkov'da içinde uçak mühimmatının bulunduğu bir hangarı vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus füze ve topçu kuvvetleri ile saldırı insansız hava araçlarının Harkov bölgesindeki askeri tesisleri vurduğunu, hava saldırılarında... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T16:03+0300
2024-01-03T16:04+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
harkov
donetsk
lugansk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079293779_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_aa68f498b5821d108ee112600e6da17c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamada, “Son bir günde Harkov kentinde havacılık mühimmatının bulunduğu bir hangar, bir ST-68 alçak irtifa hedeflerini tespit etme ve izleme radar istasyonu, yabancı paralı askerlerin ve aşırı sağcı Harkovşina oluşumunun konuşlanma noktaları vuruldu” ifadelerine yer verildi.Bakanlık ayrıca Rus askerlerin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 134 bölgede konuşlanan 89 topçu birimini, insan gücünü ve teçhizatını vurduğunu kaydetti.‘Rus askerleri son bir günde Ukrayna ordusunun 4 saldırısını püskürttü’Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri ve topçu kuvvetlerinin ateş desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesinin Sinkovka yerleşimindeki saldırısının püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıplarının 35’ten fazla asker, 3 otomobil, ayrıca bir Krab kundağı motorlu topçu sistemi olduğu vurgulandı.Güney Donetsk istikametinde Doğu Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu atış desteği ile Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Priyutnıy yerleşimi yakınlarında 3 saldırısını püskürttüklerine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna’nın bu yöndeki kayıplarının 115’e yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 pikap ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olduğunun altı çizildi.Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) ve Serebryanskoye ormanlık alanında konuşlanan birliklerine atış hasarı verdikleri, Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıplarının 40’a yakın asker, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü olduğu ifade edildi.Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile işbirliği halinde ortaya koyduğu koordine eylemleri ile Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Bogdanovka, Krasnoye, Kleşeyevka, Andreyevka ve Kurdyumovka yerleşim bölgelerinde konuşlu birliklerinin vurulduğu, düşmanın bu istikamette toplam 310’un üzerinde asker, bir tank, 2 Bradley piyade aracı, 3 zırhlı muharebe aracı, 9 otomobil, ayrıca bir Msta-B topçu sistemi, bir D-20 ve bir D-30 obüsü ve bir elektronik harp sistemi kaybettiği vurgulandı.Zaporojye istikametinde Rus askeri grubu birliklerinin topçu atışlarının desteği ile Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Rabotino, Verbovoye ve Lukyanovskoye yerleşim bölgelerinde konuşlandırdığı insan gücünü vurduğunu bildiren bakanlık, Ukrayna’nın bu yöndeki kayıplarının 55’e yakın asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobil olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birliklerinin topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde Herson bölgesinin 4 yerleşiminde konuşlu insan gücünü vurdukları bildirilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 50’nin üzerinde askerini, 2 zırhlı muharebe aracını, 3 otomobilini, bir Buk-M1 fırlatma rampasını ve bir D-20 obüsünü kaybettiğinin altı çizildi.‘8 adet Toçka-U füzesi önlendi’“Gün boyunca hava savunma sistemleri 8 adet Toçka-U balistik füzesi, yer hedeflerine ateş etmek üzere dönüştürülmüş 2 adet S-200 uçaksavar füzesi, ayrıca HIMARS, Olha ve Vampire çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 34 füzeyi önledi” denilen açıklamada, son 24 saat içinde Energodar bölgesi de dahil olmak üzere birçok bölgede Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/rus-savas-ucaklari-25-metre-irtifaya-kadar-inerek-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-vurdu-1079287204.html
rusya
ukrayna
harkov
donetsk
lugansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079293779_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_b98335f3891f4e6dc1c6829b0ad2daff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, donetsk, lugansk
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, donetsk, lugansk

Rus ordusu Harkov'da içinde uçak mühimmatının bulunduğu bir hangarı vurdu

16:03 03.01.2024 (güncellendi: 16:04 03.01.2024)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus füze ve topçu kuvvetleri ile saldırı insansız hava araçlarının Harkov bölgesindeki askeri tesisleri vurduğunu, hava saldırılarında paralı askerlerin konuşlandığı bölgelerin ve uçak mühimmatının bulunduğu bir hangarın vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamada, “Son bir günde Harkov kentinde havacılık mühimmatının bulunduğu bir hangar, bir ST-68 alçak irtifa hedeflerini tespit etme ve izleme radar istasyonu, yabancı paralı askerlerin ve aşırı sağcı Harkovşina oluşumunun konuşlanma noktaları vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık ayrıca Rus askerlerin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 134 bölgede konuşlanan 89 topçu birimini, insan gücünü ve teçhizatını vurduğunu kaydetti.

‘Rus askerleri son bir günde Ukrayna ordusunun 4 saldırısını püskürttü’

Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri ve topçu kuvvetlerinin ateş desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesinin Sinkovka yerleşimindeki saldırısının püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıplarının 35’ten fazla asker, 3 otomobil, ayrıca bir Krab kundağı motorlu topçu sistemi olduğu vurgulandı.
Güney Donetsk istikametinde Doğu Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu atış desteği ile Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Priyutnıy yerleşimi yakınlarında 3 saldırısını püskürttüklerine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna’nın bu yöndeki kayıplarının 115’e yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 3 pikap ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olduğunun altı çizildi.
Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) ve Serebryanskoye ormanlık alanında konuşlanan birliklerine atış hasarı verdikleri, Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıplarının 40’a yakın asker, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü olduğu ifade edildi.
Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile işbirliği halinde ortaya koyduğu koordine eylemleri ile Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Bogdanovka, Krasnoye, Kleşeyevka, Andreyevka ve Kurdyumovka yerleşim bölgelerinde konuşlu birliklerinin vurulduğu, düşmanın bu istikamette toplam 310’un üzerinde asker, bir tank, 2 Bradley piyade aracı, 3 zırhlı muharebe aracı, 9 otomobil, ayrıca bir Msta-B topçu sistemi, bir D-20 ve bir D-30 obüsü ve bir elektronik harp sistemi kaybettiği vurgulandı.
Zaporojye istikametinde Rus askeri grubu birliklerinin topçu atışlarının desteği ile Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki Rabotino, Verbovoye ve Lukyanovskoye yerleşim bölgelerinde konuşlandırdığı insan gücünü vurduğunu bildiren bakanlık, Ukrayna’nın bu yöndeki kayıplarının 55’e yakın asker, 3 zırhlı muharebe aracı ve 2 otomobil olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.
Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birliklerinin topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde Herson bölgesinin 4 yerleşiminde konuşlu insan gücünü vurdukları bildirilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 50’nin üzerinde askerini, 2 zırhlı muharebe aracını, 3 otomobilini, bir Buk-M1 fırlatma rampasını ve bir D-20 obüsünü kaybettiğinin altı çizildi.

‘8 adet Toçka-U füzesi önlendi’

“Gün boyunca hava savunma sistemleri 8 adet Toçka-U balistik füzesi, yer hedeflerine ateş etmek üzere dönüştürülmüş 2 adet S-200 uçaksavar füzesi, ayrıca HIMARS, Olha ve Vampire çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 34 füzeyi önledi” denilen açıklamada, son 24 saat içinde Energodar bölgesi de dahil olmak üzere birçok bölgede Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği vurgulandı.
Rusya Su-25 savaş uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
Ukrayna krizi
Rus savaş uçakları, 25 metre irtifaya kadar inerek Ukrayna ordusunun mevzilerini vurdu
13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала