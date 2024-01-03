https://sputniknews.com.tr/20240103/necip-hablemitoglu-suikasti-davasinin-firari-sanigi-nuri-gokhan-bozkir-tutuklandi-1079307267.html

Necip Hablemitoğlu suikastı davasının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Necip Hablemitoğlu suikastı davasının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasının sanıklarından Nuri Gökhan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T23:33+0300

2024-01-03T23:33+0300

2024-01-03T23:33+0300

türkiye

necip hablemitoğlu

nuri gökhan bozkır

tutuklanma

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkındaki yakalama kararına istinaden dün gözaltına alınan Hablemitoğlu suikastı davasının firari sanığı Bozkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Bozkır'a, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" davasında hakkında verilen hüküm tebliğ edildi.Daha sonra Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk olan Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.İddianamedenKırmızı bültenle aranırken 2022'de MİT tarafından yurtdışından Türkiye'ye getirilen eski yüzbaşı Bozkır, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin davanın sanıkları arasında bulunuyor.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de sanıkları arasında bulunduğu Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı. Adli kontrol tedbirlerine uymayan Bozkır hakkında 3 Temmuz 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/hablemitoglu-suikastinin-firari-sanigi-nuri-gokhan-bozkir-yakalandi-1079266591.html

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