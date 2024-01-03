https://sputniknews.com.tr/20240103/motosiklet-sahipleri-125-cc-duzenlemesini-bekliyor-tasari-ne-zaman-cikacak--1079279237.html

Motosiklet sahipleri 125 CC düzenlemesini bekliyor: Tasarı ne zaman çıkacak?

Motosiklet sahipleri 125 CC düzenlemesini bekliyor: Tasarı ne zaman çıkacak?

Motosiklet sahiplerinin uzun süredir beklediği İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yasa tasarısı yolda. Tasarıya göre 125 CC altı motor hacmine sahip B... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T10:31+0300

2024-01-03T10:31+0300

2024-01-03T10:31+0300

yaşam

motosiklet

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Türkiye'de son yıllarda 2 tekerlekli araç sayısında oldukça büyük bir artış var. Kullanımın artması ile ehliyetlerde düzenleme yapılması da gündemde. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı'nda çalışmalar devam ediyor. 50 CC'ye kadar kullanılıyorMevcut yasaya göre otomobil sürmek için gerekli olan B sınıfı ehliyet sürücüleri 50 CC motor hacmine kadar olan motosikletleri kullanabiliyordu. 50 CC üzeri silindir hacmine sahip motosikletler için A1, 500 CC üzeri motosiklet sürebilmek için ise A2 türü ehliyet sahibi olmak gerekiyor.B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 CC altı motosikletleri sürebilecek mi?İçişleri Bakanlığı da motor hacmi 125 CC'ye kadar olan motosikletleri B sınıfı ehliyet ile sürebilmek için çalışma başlatmıştı. Çalışmanın 2023 sonuna kadar tamamlanması bekleniyordu. Ancak henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Hürriyet'ten Eren sakarya'nın haberine göre Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, çalışma ile ilgili, Bakanlık yetkililerinin kendilerine çalışmanın devam ettiğini, ancak Avrupa Birliği uyum yasaları ile ilgili birçok detayın bulunması nedeniyle 2024 yılına sarktığını söyledi. Öztürk "Bakanlık bize 2024 yılında bu yasanın çıkacağını söyledi" dedi.Yeni ehliyet ücreti yokİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce tasarı ile ilgili yaptığı açıklamada "Motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım" ifadelerini kullanmıştı. Remzi Öztürk yeni tasarı ile ilgili sınav olmayacağını sadece bir iki gün sürecek eğitimin olmasını beklendiğini söylüyor. Öztürk "Bu eğitimi alan B sınıfı ehliyeti sahibi kişiler yeni sınava girmeden 125 CC altı motosiklet kullanabilecek. Böylece ehliyetler de değişmeyecek" dedi. Yeni tasarı ile vatandaşlar yeni ehliyet için ücret ödemeden motosikletlerini kullanabilecekler.Motokuryeler kapsam dışıAncak Öztürk önemli bir konuya da parmak basıyor. Remzi Öztürk "Bu tasarı ticari bir kuruluşa kayıt olan sürücüleri kapsamayacak" diyerek motokuryelik yapanların kapsam dışında tutulacağını söyledi. MOTED Genel Koordinatörü, "Kuryelik yapan ya da e-ticaret ile uğraşan sürücülerin kayıtlı olduğu vergi sistemi ile takibinin yapılacağını tahmin ediyoruz. Bu kişilerin sınava girip yeni ehliyet almaları zorunlu olacak" diye ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231211/resmi-gazetede-yayinlanmis-ehliyet-kurallari-kokten-degismisti-2024-icin-yas-siniri-ne-1078309581.html

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motosiklet, ehliyet, resmi gazete, kurye, araba