https://sputniknews.com.tr/20240103/macrondan-israile-cagri-lubnanda-gerilimi-tirmandirmayin-1079284199.html
Macron'dan İsrail'e çağrı: 'Lübnan'da gerilimi tırmandırmayın'
Macron'dan İsrail'e çağrı: 'Lübnan'da gerilimi tırmandırmayın'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e özellikle Lübnan'da gerilimi tırmandıracak davranışlardan kaçınma çağrısında bulundu. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T12:06+0300
2024-01-03T12:06+0300
2024-01-03T12:09+0300
israil- filistin çatışması
emmanuel macron
fransa
elysee sarayı
benny gantz
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
lübnan
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik Beyrut'ta İsrail tarafından düzenlenen suikast sonrası İsrail'e 'Lübnan'da gerilimi tırmandırmama' çağrısı yaptı.Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrailli Bakan ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile telefonda görüşen Macron, 'bilhassa Lübnan'da herhangi bir tırmandırıcı tutumdan kaçınmanın elzem olduğunu ve Fransa'nın bu mesajları bölgede doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan tüm aktörlere iletmeye devam edeceğini' söyledi.Saldırının ardından Hizbullah, Aruri'nin ölümünün 'cezasız kalmayacağı' sözünü vermiş ve bunu 'Lübnan'a yönelik ciddi bir saldırı ve savaşın gidişatına yönelik tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirmişti. Lübnan Başbakanı Necip Mikati de bu saldırıyı kınayarak bunun 'Lübnan'ı İsrail-Hamas savaşının içine daha fazla çekmeyi amaçladığını' söylemişti.Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron'un Gantz ile yaptığı görüşmede İsrail ve Hamas arasında 'kalıcı bir ateşkes' çağrısını yinelediğini açıkladı. Macron'un ayrıca Gazze'de artan sivil ölümlerinden ve Filistin topraklarında yaşanan insani krizden duyduğu 'derin kaygıyı' bir kez daha dile getirdiği ve aynı zamanda 'Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını' da teyit ettiği dile getirildi.İsrail, Lübnan ile ortak sınırı boyunca Hizbullah'a hareketine karşı düzenli olarak saldırılar düzenliyor ancak Aruri'nin öldürülmesi Gazze'deki çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan'ın başkentini hedef alan ilk saldırı oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-israilin-seytani-faaliyetleri-baris-ve-guvenlige-yonelik-gercek-bir-tehdittir-1079282943.html
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emmanuel macron, fransa, elysee sarayı, benny gantz, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, lübnan, beyrut, salih el-aruri, hizbullah, hamas
emmanuel macron, fransa, elysee sarayı, benny gantz, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, lübnan, beyrut, salih el-aruri, hizbullah, hamas
Macron'dan İsrail'e çağrı: 'Lübnan'da gerilimi tırmandırmayın'
12:06 03.01.2024 (güncellendi: 12:09 03.01.2024)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e özellikle Lübnan'da gerilimi tırmandıracak davranışlardan kaçınma çağrısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yönelik Beyrut'ta İsrail tarafından düzenlenen suikast sonrası İsrail'e 'Lübnan'da gerilimi tırmandırmama' çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrailli Bakan ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile telefonda görüşen Macron, 'bilhassa Lübnan'da herhangi bir tırmandırıcı tutumdan kaçınmanın elzem olduğunu ve Fransa'nın bu mesajları bölgede doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan tüm aktörlere iletmeye devam edeceğini' söyledi.
Saldırının ardından Hizbullah, Aruri'nin ölümünün 'cezasız kalmayacağı' sözünü vermiş ve bunu 'Lübnan'a yönelik ciddi bir saldırı ve savaşın gidişatına yönelik tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirmişti.
Lübnan Başbakanı Necip Mikati de bu saldırıyı kınayarak bunun 'Lübnan'ı İsrail-Hamas savaşının içine daha fazla çekmeyi amaçladığını' söylemişti.
Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron'un Gantz ile yaptığı görüşmede İsrail ve Hamas arasında 'kalıcı bir ateşkes' çağrısını yinelediğini açıkladı. Macron'un ayrıca Gazze'de artan sivil ölümlerinden ve Filistin topraklarında yaşanan insani krizden duyduğu 'derin kaygıyı' bir kez daha dile getirdiği ve aynı zamanda 'Fransa'nın İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını' da teyit ettiği dile getirildi.
İsrail, Lübnan ile ortak sınırı boyunca Hizbullah'a hareketine karşı düzenli olarak saldırılar düzenliyor ancak Aruri'nin öldürülmesi Gazze'deki çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan'ın başkentini hedef alan ilk saldırı oldu.