https://sputniknews.com.tr/20240103/kirada-tavan-zam-orani-ortaya-cikti-1079290888.html

Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

İş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı. Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T14:40+0300

2024-01-03T14:40+0300

2024-01-03T14:40+0300

ekonomi

kiralık

kiralık ev

zam

enflasyon

tüik

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TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 53.86 oldu.Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

https://sputniknews.com.tr/20231010/gunluk-kiralik-ev-duzenlemesi-tbmm-baskanliginda-1076193605.html

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kiralık, kiralık ev, zam, enflasyon, tüik