https://sputniknews.com.tr/20240103/kirada-tavan-zam-orani-ortaya-cikti-1079290888.html
Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
İş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı. Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T14:40+0300
2024-01-03T14:40+0300
2024-01-03T14:40+0300
ekonomi
kiralık
kiralık ev
zam
enflasyon
tüik
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TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 53.86 oldu.Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.
https://sputniknews.com.tr/20231010/gunluk-kiralik-ev-duzenlemesi-tbmm-baskanliginda-1076193605.html
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kiralık, kiralık ev, zam, enflasyon, tüik
kiralık, kiralık ev, zam, enflasyon, tüik
Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
İş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı. Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek
TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.
On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 53.86 oldu.
Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.