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https://sputniknews.com.tr/20240103/erzanin-kirilan-telefonundaki-turan-mesajlarina-ulasildi-canim-secilden-beni-rezil-ettinlere-1079280349.html
Erzan'ın kırılan telefonundaki, Turan mesajlarına ulaşıldı: 'Canım Seçil'den, 'beni rezil ettin'lere
Erzan'ın kırılan telefonundaki, Turan mesajlarına ulaşıldı: 'Canım Seçil'den, 'beni rezil ettin'lere
Bilirkişi Raporu'nda, Erzan'a 15 milyon dolar kaptırdığı bilinen futbolcu Arda Turan'ın mesajları da yer aldı. Turan, mesajlarda, Erzan'a yüksek mevduattaki... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T11:00+0300
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türkiye
seçil erzan
arda turan
dolandırıcılık
fon
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banka
denizbank
fatih terim
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Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'ın kırılan telefonundaki mesajlar kurtarıldı.Seçil Erzan'ın kırılan telefonundaki mesajlar içinde Arda Turan ile yaptığı yazışmalar önemli yere sahip.Seçil Erzan, gözaltına alınmadan önce telefonu kırmaya çalıştı ancak binlerce mesaj geri getirildi. Bu mesajların önemli bölümü Arda Turan'a ait. Mesaj trafiği içinde Arda Turan ile Erzan arasında Suudi Arabistan dönüşü yapılan görüşme de yer alıyor. Bu mesajlar şöyle:Arda Turan: Uçak, tren baya yolculuk yaptım Medine’ye... Hayırlı haftalar olsun. Bugün ödeme yapar mıyız?Seçil Erzan: Hayırlı haftalar olsun Allah kabul etsin.Arda Turan: Sağ ol canım benimSeçil Erzan: Hemen arıcam bitmek üzereArda Turan: Canım Seçil iyi misinSeçil Erzan: Ağlattın beni çok ama çok teşekkürlerArda Turan: Canım Seçil sen bana haber gelince yazarsın ben de yarını organize ederim bir şey olursa acil Okan’dan ararsın. Nedir durumlar.Seçil Erzan: Canım merhaba. Taşıtlar için görüştüm kredileri onaylattık bile. Ama sen gelince konuşuruz, detaylı kredi mi yoksa peşin mi diye? Yarınki ödemen için ben saat 2’de alacağım senden ricam bana 3 gibi yönlendirsen teslimat yapayım.Arda Turan: Allahım sana geliyorumSeçil Erzan: Sen bir tanesin iyi ki varsın. 350 teslim ettim. Kalanı sen gelinceBu görüşme trafiği içinde Erzan'ın bir süre sonra Arda Turan'a para bulamamaya başladığı anlaşılıyor. Erzan, kendisine para getirecek isimler için Turan'dan yardım istiyor.Ara Turan para arıyorArda Turan ve Seçil Erzan arasında geçen konuşmalarda Erzan’ın para gerektiğini söylemesi üzerine Turan’ın nakit para verecek kimseyi bulamadığını yazdığı görülüyor. Konuşmaların devamı ise şöyle:Arda Turan: Hiç müşterimiz yok mu bunu koyacak mesela buna iyi bir şey verelim.Seçil Erzan: Sen mi konuşacaksın?Arda Turan: Senin varsa tanıdığın ve bu işlemi yaptırdığımız daha önceSeçil Erzan: Düşünüyorum.Arda Turan: Bir iki kişiye sordum nakitleri yok.Arda Turan: Emre aradı da pazartesiye kadar olmuyor diyorSeçil Erzan: Pzt'ye kadar birinden bulmaya çalışmakArda Turan: Pazartesi de olmaz onun işiSeçil Erzan: Öyle mi demişler?Arda Turan: Seçilim bunlar o işleri yapamazlar 3 bile mucizeSeçil Erzan: Doğru söylüyorsunSeçil Erzan: Biz şimdi başımızın çaresine bakalım. Sen kimseye bir işlem yaptım vs deme artıkArda Turan: Yok sana sormadan demiyorum, ama bu sordu zaten Emre'Futbolcular canımızı yer'Seçil Erzan: Sabri ile aran nasıl, ben samimiyim onunla.Arda Turan: Futbolcular olmaz Seçilim bunlar canımızı yerler ne zaman ne oluyor? Sen samimiysen ona söyleyebilirsin Arda'nın işlemi diye varsa onda.Seçil Erzan: Var mı onu bilmiyorum.Arda Turan: Yoktur o kadar.Seçil Erzan: Bence de. Yaparsa H.Balta yapar en aklı başında.Arda Turan: Bunun tek yolu bence yüklü mevduatı olan müşterilerinden birine güvendiğin samimi olduğun size bir aylık bir işlem yapıcaz 2 milyon dolarına makul bir şey kazanacak birini bulmak.Yazışmalar sürerken Turan, sürekli Erzan'a para getirecek isim arayışında görünüyor. Erzan, Turan'a kader birliği yaptıklarını söylüyor ve yardımları için teşekkür ediyor.'Kader birliği yaptık'Arda Turan: 800 bin dolar nefes aldırmaz mı?Seçil Erzan: Net hepsi belli olsun aldırtıcam.Arda Turan: Allah büyük sende okeyse bende buraları okeyliycem.Seçil Erzan: Okey CanımArda Turan: Benim bu akşam çıkması gerekeni de konuş ricam senden.Seçil Erzan: Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık. İyi ki ama iyi ki varsın. Bu akşam her şeyi çözecekler.Arda Turan: Canımsın inşallah iyi olacak her şey.Turan sinirleniyorArda Turan: Seçil o para 5'e kadar gelsin, o kadar söylüyorum. Beni 1 aydır oyalıyorsun, pazartesi günü ailemi oradaki paramı garanti altına alan yazılı evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih hocayla konuşucam.Seçil Erzan: Seni oyalamıyorum.Arda Turan: Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorlu'dayım deyip Fatih hocadan imza alıyorsun...Arda Turan: Beni rezil ettin, çarşamba benim için sondu.Seçil Erzan: Hâlâ sözümün arkasındayım.Arda Turan: Bu akşam o para gelmeyecek.Seçil Erzan: Gelmezse birlikte gideriz.Arda Turan: Bizi oyaladın.Seçil Erzan: Arda oyalamadım.Arda Turan: Salak yerine koydun, bu akşam bu iş olmasın bakalım ne olacak. Ben 1 aydır uyku uyuyamıyorum. Benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmuycam. Çocuklarımın üzerine yemin ettim. Hadi bakalım. Benim kayışımı kopardın bakalım ne oluyor.Seçil Erzan: Koparma ne olur koparma, olmuş işi bozma…Seçil Erzan: Kayış koparma.Arda Turan: Benim param bu akşam gelecek. Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Bakmadan, karşılığına bak, soktun çıkardın.
https://sputniknews.com.tr/20240102/secil-erzan-davasinda-gelisme-fatih-terim-arda-turan-gibi-isimlerin-mesaj-kayitlari-ortaya-cikti-1079262292.html
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seçil erzan, arda turan, dolandırıcılık, fon, gizli fon, banka, denizbank, fatih terim, fatih terim fonu
seçil erzan, arda turan, dolandırıcılık, fon, gizli fon, banka, denizbank, fatih terim, fatih terim fonu

Erzan'ın kırılan telefonundaki, Turan mesajlarına ulaşıldı: 'Canım Seçil'den, 'beni rezil ettin'lere

11:00 03.01.2024
© Fotoğraf : Twitter Seçil Erzan
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Bilirkişi Raporu'nda, Erzan'a 15 milyon dolar kaptırdığı bilinen futbolcu Arda Turan'ın mesajları da yer aldı. Turan, mesajlarda, Erzan'a yüksek mevduattaki isimlerden para almasını öneriyor, para getirecek isimler aradığını belirtiyor ve Erzan'dan "Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık" sevabını alıyor.
Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'ın kırılan telefonundaki mesajlar kurtarıldı.
Seçil Erzan'ın kırılan telefonundaki mesajlar içinde Arda Turan ile yaptığı yazışmalar önemli yere sahip.
Seçil Erzan, gözaltına alınmadan önce telefonu kırmaya çalıştı ancak binlerce mesaj geri getirildi. Bu mesajların önemli bölümü Arda Turan'a ait. Mesaj trafiği içinde Arda Turan ile Erzan arasında Suudi Arabistan dönüşü yapılan görüşme de yer alıyor. Bu mesajlar şöyle:
Arda Turan: Uçak, tren baya yolculuk yaptım Medine’ye... Hayırlı haftalar olsun. Bugün ödeme yapar mıyız?

Seçil Erzan: Hayırlı haftalar olsun Allah kabul etsin.

Arda Turan: Sağ ol canım benim

Seçil Erzan: Hemen arıcam bitmek üzere

Arda Turan: Canım Seçil iyi misin

Seçil Erzan: Ağlattın beni çok ama çok teşekkürler

Arda Turan: Canım Seçil sen bana haber gelince yazarsın ben de yarını organize ederim bir şey olursa acil Okan’dan ararsın. Nedir durumlar.

Seçil Erzan: Canım merhaba. Taşıtlar için görüştüm kredileri onaylattık bile. Ama sen gelince konuşuruz, detaylı kredi mi yoksa peşin mi diye? Yarınki ödemen için ben saat 2’de alacağım senden ricam bana 3 gibi yönlendirsen teslimat yapayım.

Arda Turan: Allahım sana geliyorum

Seçil Erzan: Sen bir tanesin iyi ki varsın. 350 teslim ettim. Kalanı sen gelince
Bu görüşme trafiği içinde Erzan'ın bir süre sonra Arda Turan'a para bulamamaya başladığı anlaşılıyor. Erzan, kendisine para getirecek isimler için Turan'dan yardım istiyor.

Ara Turan para arıyor

Arda Turan ve Seçil Erzan arasında geçen konuşmalarda Erzan’ın para gerektiğini söylemesi üzerine Turan’ın nakit para verecek kimseyi bulamadığını yazdığı görülüyor. Konuşmaların devamı ise şöyle:
Arda Turan: Hiç müşterimiz yok mu bunu koyacak mesela buna iyi bir şey verelim.

Seçil Erzan: Sen mi konuşacaksın?

Arda Turan: Senin varsa tanıdığın ve bu işlemi yaptırdığımız daha önce

Seçil Erzan: Düşünüyorum.

Arda Turan: Bir iki kişiye sordum nakitleri yok.

Arda Turan: Emre aradı da pazartesiye kadar olmuyor diyor

Seçil Erzan: Pzt'ye kadar birinden bulmaya çalışmak

Arda Turan: Pazartesi de olmaz onun işi

Seçil Erzan: Öyle mi demişler?

Arda Turan: Seçilim bunlar o işleri yapamazlar 3 bile mucize

Seçil Erzan: Doğru söylüyorsun

Seçil Erzan: Biz şimdi başımızın çaresine bakalım. Sen kimseye bir işlem yaptım vs deme artık

Arda Turan: Yok sana sormadan demiyorum, ama bu sordu zaten Emre

'Futbolcular canımızı yer'

Seçil Erzan: Sabri ile aran nasıl, ben samimiyim onunla.
Arda Turan: Futbolcular olmaz Seçilim bunlar canımızı yerler ne zaman ne oluyor? Sen samimiysen ona söyleyebilirsin Arda'nın işlemi diye varsa onda.

Seçil Erzan: Var mı onu bilmiyorum.

Arda Turan: Yoktur o kadar.

Seçil Erzan: Bence de. Yaparsa H.Balta yapar en aklı başında.

Arda Turan: Bunun tek yolu bence yüklü mevduatı olan müşterilerinden birine güvendiğin samimi olduğun size bir aylık bir işlem yapıcaz 2 milyon dolarına makul bir şey kazanacak birini bulmak.
Yazışmalar sürerken Turan, sürekli Erzan'a para getirecek isim arayışında görünüyor. Erzan, Turan'a kader birliği yaptıklarını söylüyor ve yardımları için teşekkür ediyor.

'Kader birliği yaptık'

Arda Turan: 800 bin dolar nefes aldırmaz mı?

Seçil Erzan: Net hepsi belli olsun aldırtıcam.

Arda Turan: Allah büyük sende okeyse bende buraları okeyliycem.

Seçil Erzan: Okey Canım

Arda Turan: Benim bu akşam çıkması gerekeni de konuş ricam senden.

Seçil Erzan: Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık. İyi ki ama iyi ki varsın. Bu akşam her şeyi çözecekler.

Arda Turan: Canımsın inşallah iyi olacak her şey.

Turan sinirleniyor

Arda Turan: Seçil o para 5'e kadar gelsin, o kadar söylüyorum. Beni 1 aydır oyalıyorsun, pazartesi günü ailemi oradaki paramı garanti altına alan yazılı evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih hocayla konuşucam.

Seçil Erzan: Seni oyalamıyorum.

Arda Turan: Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorlu'dayım deyip Fatih hocadan imza alıyorsun...

Arda Turan: Beni rezil ettin, çarşamba benim için sondu.

Seçil Erzan: Hâlâ sözümün arkasındayım.

Arda Turan: Bu akşam o para gelmeyecek.

Seçil Erzan: Gelmezse birlikte gideriz.

Arda Turan: Bizi oyaladın.

Seçil Erzan: Arda oyalamadım.

Arda Turan: Salak yerine koydun, bu akşam bu iş olmasın bakalım ne olacak. Ben 1 aydır uyku uyuyamıyorum. Benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmuycam. Çocuklarımın üzerine yemin ettim. Hadi bakalım. Benim kayışımı kopardın bakalım ne oluyor.

Seçil Erzan: Koparma ne olur koparma, olmuş işi bozma…

Seçil Erzan: Kayış koparma.

Arda Turan: Benim param bu akşam gelecek. Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Bakmadan, karşılığına bak, soktun çıkardın.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
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Seçil Erzan davasında gelişme: Fatih Terim, Arda Turan gibi isimlerin mesaj kayıtları ortaya çıktı
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