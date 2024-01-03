https://sputniknews.com.tr/20240103/bu-ikiz-bebekler-farkli-yaslarda-gercekten-alisilmadik-bir-durum-1079300214.html

Bu ikiz bebekler farklı yaşlarda: 'Gerçekten alışılmadık bir durum'

Bu ikiz bebekler farklı yaşlarda: 'Gerçekten alışılmadık bir durum'

Hırvatistan'da yılbaşında doğum yapan bir kadının ikiz bebeklerinden biri 2023 diğeri 2024 yılında dünyaya geldi. Bu şekilde doğumun alışılmadık bir durum... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T18:45+0300

2024-01-03T18:45+0300

2024-01-03T18:45+0300

yaşam

hırvatistan

split

doğum

ikiz

ikiz bebekler

yılbaşı

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Hırvatistan'ın Split şehrinde yeni yılın ilk bebekleri ikiz kız kardeşler oldu. Ancak ikizlerden biri 2023'ün son dakikalarında, diğeri ise 2024'ün ilk dakikalarında dünyaya geldi.Split Üniversite Hastanesi'ndeki doğumda ikiz bebeklerden biri 31 Aralık 2023'te saat 23.59'da diğeri ise 1 Ocak 2024'te saat 00.01'de doğdu.Split Üniversite Hastanesi Perinatoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Damir Roje, böyle bir durumun daha önce hiç yaşanmadığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:Split Belediye Başkanı Blazenko Boban da doğum hastanesini ziyaret ederek Split Hastanesi'nin Müdürü Juli Mestrovic ve Perinatoloji Bölüm Başkanı Damir Roja'ya anne ve ikiz kız bebekleri için hediyeler sundu.

https://sputniknews.com.tr/20240103/turk-tarihini-degistirecek-kesif-ilk-kez-ortaya-cikarildi-1079286512.html

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