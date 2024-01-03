https://sputniknews.com.tr/20240103/arjantinde-61-buyuklugunde-siddetli-bir-deprem-meydana-geldi-1079289268.html

Arjantin'de 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi

Arjantin'de 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi

Japonya’daki 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Arjantin sallandı. Son dakika gelen deprem haberine göre Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ)... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T14:00+0300

2024-01-03T14:00+0300

2024-01-03T14:51+0300

dünya

arjantin

sarsıntı

deprem

ölü

son dakika

son depremler

alman yerbilimleri araştırma merkezi (gfz)

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Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) yaptığı açıklamada, Arjantin'in Santiago del Estero şehrinde 6.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.GFZ, depremin 620 km derinlikte olduğunu ifade etti. Deprem sonrası can ve mal kaybı olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.

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arjantin, sarsıntı, deprem, ölü, son dakika, son depremler, alman yerbilimleri araştırma merkezi (gfz)