https://sputniknews.com.tr/20240103/arjantinde-61-buyuklugunde-siddetli-bir-deprem-meydana-geldi-1079289268.html
Arjantin'de 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi
Arjantin'de 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi
Japonya’daki 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Arjantin sallandı. Son dakika gelen deprem haberine göre Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ)... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T14:00+0300
2024-01-03T14:00+0300
2024-01-03T14:51+0300
dünya
arjantin
sarsıntı
deprem
ölü
son dakika
son depremler
alman yerbilimleri araştırma merkezi (gfz)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) yaptığı açıklamada, Arjantin'in Santiago del Estero şehrinde 6.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.GFZ, depremin 620 km derinlikte olduğunu ifade etti. Deprem sonrası can ve mal kaybı olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/72-kisinin-hayatini-kaybettigi-isias-oteli-davasi-basladi-saniklar-cinayetle-yargilanmali-1079286856.html
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arjantin, sarsıntı, deprem, ölü, son dakika, son depremler, alman yerbilimleri araştırma merkezi (gfz)
arjantin, sarsıntı, deprem, ölü, son dakika, son depremler, alman yerbilimleri araştırma merkezi (gfz)
Arjantin'de 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi
14:00 03.01.2024 (güncellendi: 14:51 03.01.2024)
Japonya’daki 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de Arjantin sallandı. Son dakika gelen deprem haberine göre Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) Arjantin'in Santiago del Estero şehrinde 6.1 büyüklüğünde bir sarsıntının meydana geldiğini açıkladı.
Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) yaptığı açıklamada, Arjantin'in Santiago del Estero şehrinde 6.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
GFZ, depremin 620 km derinlikte olduğunu ifade etti. Deprem sonrası can ve mal kaybı olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.