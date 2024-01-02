https://sputniknews.com.tr/20240102/milli-piyangodan-kolombiya-iddiasina-yanit-1079258207.html

Milli Piyango'dan Kolombiya iddiasına yanıt

Milli Piyango'dan Kolombiya iddiasına yanıt

Demirören Holding iştiraki Sisal Şans, Milli Piyango çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin Kolombiya'dan bir kişiye çıktığı iddiasına yanıt verdi. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T15:56+0300

2024-01-02T15:56+0300

2024-01-02T15:56+0300

yaşam

milli piyango idaresi

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Milli Piyango, yılbaşı çekilişiyle ilgili sosyal medyada çıkan "büyük ikramiye Kolombiya'dan bir kişiye çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı.Milli Piyango'yu özelleştirme ile devralan Demirören Holding iştiraki Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, "31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Bazı haber mecraları ve sosyal medya kanallarında yer alan, “Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya’da bir kişiye çıktığına” ilişkin iddialara dair, şeffaflık ve doğru bilgilendirme ilkelerimiz kapsamında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet etmiştir. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, “İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı” iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır.Milli Piyango Online’da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesi yasal olarak zorunludur. Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye’de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır.Sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek anonim olarak paylaşım yapan bazı hesaplardan başlatılan bu asılsız iddiaların ve spekülasyonların, bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir şahıs tarafından, gerçekliği araştırılmadan kamuoyu açıklamasına konu yapılması ise son derece üzücüdür.Sosyal medyada kurumumuza yönelik üretilen asılsız iddialara itibar edilmemesini, dezenformasyon üreten ve yayan kişilere karşı hukuki süreç başlattığımızı kamuoyuna önemle duyururuz.

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