https://sputniknews.com.tr/20240102/kucuk-cocuga-carpmamak-icin-saniyelik-manevrayla-hayat-kurtardi-1079257055.html
Küçük çocuğa çarpmamak için saniyelik manevrayla hayat kurtardı
Küçük çocuğa çarpmamak için saniyelik manevrayla hayat kurtardı
Bursa'da yola aniden atlayan 5 yaşındaki küçük kız, sürücünün son andaki manevrasıyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü küçük... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T15:01+0300
2024-01-02T15:01+0300
2024-01-02T15:01+0300
yaşam
video
bursa
manevra
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen olayda ailesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yola aniden atlayan 5 yaşındaki çocuk otomobil sürücüsünün dikkati ve manevrası sayesinde kurtuldu.Manevra sonrası otomobil park halindeki servis aracına çarparak dururken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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Bursa’da hayat kurtaran o manevra kamerada
Bursa’da hayat kurtaran o manevra kamerada
2024-01-02T15:01+0300
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video, bursa, manevra, видео
video, bursa, manevra, видео
Küçük çocuğa çarpmamak için saniyelik manevrayla hayat kurtardı
Bursa'da yola aniden atlayan 5 yaşındaki küçük kız, sürücünün son andaki manevrasıyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü küçük kıza çarpmamak için park halindeki minibüse çarptı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde meydana gelen olayda ailesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yola aniden atlayan 5 yaşındaki çocuk otomobil sürücüsünün dikkati ve manevrası sayesinde kurtuldu.
Manevra sonrası otomobil park halindeki servis aracına çarparak dururken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.