https://sputniknews.com.tr/20240102/kuba-devlet-baskani-canel-dunya-gazzedeki-soykirima-karsi-acilen-harekete-gecmeli-1079251878.html
Küba Devlet Başkanı Canel: Dünya, Gazze'deki soykırıma karşı acilen harekete geçmeli
Küba Devlet Başkanı Canel: Dünya, Gazze'deki soykırıma karşı acilen harekete geçmeli
Küba Devlet Başkanı Miguel Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları hakkında "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir" ifadesini kullandı. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T11:42+0300
2024-01-02T11:42+0300
2024-01-02T11:42+0300
israil- filistin çatışması
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miguel diaz-canel
miguel diaz canel
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz, sosyal medya hesabı X'ten, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sivillerin görüntüsünü paylaştı.Küba Devlet Başkanı paylaşımında, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir. Filistin halkına yapılan şiddet ancak Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptıklarıyla kıyaslanabilir. Bu duruma maruz kalmış bir halkın, başka bir yerde bunu yapmış olması zalimce bir çelişkidir" ifadelerini kullandı.Canel, 29 Aralık'taki açıklamasında da "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık" paylaşımında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240102/israil-ordusu-gazzenin-orta-ve-guney-kesimlerini-vurdu-en-az-31-olu-1079251556.html
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küba, miguel diaz-canel, miguel diaz canel, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
küba, miguel diaz-canel, miguel diaz canel, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
Küba Devlet Başkanı Canel: Dünya, Gazze'deki soykırıma karşı acilen harekete geçmeli
Küba Devlet Başkanı Miguel Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları hakkında "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir" ifadesini kullandı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz, sosyal medya hesabı X'ten, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sivillerin görüntüsünü paylaştı.
Küba Devlet Başkanı paylaşımında, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir. Filistin halkına yapılan şiddet ancak Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptıklarıyla kıyaslanabilir. Bu duruma maruz kalmış bir halkın, başka bir yerde bunu yapmış olması zalimce bir çelişkidir" ifadelerini kullandı.
Canel, 29 Aralık'taki açıklamasında da "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık" paylaşımında bulunmuştu.