https://sputniknews.com.tr/20240102/kuba-devlet-baskani-canel-dunya-gazzedeki-soykirima-karsi-acilen-harekete-gecmeli-1079251878.html

Küba Devlet Başkanı Canel: Dünya, Gazze'deki soykırıma karşı acilen harekete geçmeli

Küba Devlet Başkanı Canel: Dünya, Gazze'deki soykırıma karşı acilen harekete geçmeli

Küba Devlet Başkanı Miguel Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları hakkında "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir" ifadesini kullandı. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T11:42+0300

2024-01-02T11:42+0300

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israil- filistin çatışması

küba

miguel diaz-canel

miguel diaz canel

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz, sosyal medya hesabı X'ten, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sivillerin görüntüsünü paylaştı.Küba Devlet Başkanı paylaşımında, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir. Filistin halkına yapılan şiddet ancak Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptıklarıyla kıyaslanabilir. Bu duruma maruz kalmış bir halkın, başka bir yerde bunu yapmış olması zalimce bir çelişkidir" ifadelerini kullandı.Canel, 29 Aralık'taki açıklamasında da "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık" paylaşımında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240102/israil-ordusu-gazzenin-orta-ve-guney-kesimlerini-vurdu-en-az-31-olu-1079251556.html

küba

gazze

gazze şeridi

israil

filistin

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