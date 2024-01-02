https://sputniknews.com.tr/20240102/izmir-seferihisar-aciklarinda-denizde-dev-hortum-olustu-1079260286.html
İzmir Seferihisar açıklarında denizde dev hortum oluştu
İzmir Seferihisar açıklarında denizde dev hortum oluştu
İzmir'in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum bölgede bulunan şahıs tarafından kaydedildi. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T17:15+0300
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yaşam
video
izmir
deniz
hortum
seferihisar
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Bugün Ege kıyılarında yer yer etkili olan yağışlı hava, hortumu da beraberinde getirdi.Ege Denizi'nde, Seferihisar Doğanbey açıklarında dev hortum meydana geldi. Hortumun etkili olduğu anlar çevrede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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İzmir açıklarında dev hortum oluştu
İzmir açıklarında dev hortum oluştu
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Sputnik Türkiye
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video, izmir, deniz, hortum, seferihisar, видео
video, izmir, deniz, hortum, seferihisar, видео
İzmir Seferihisar açıklarında denizde dev hortum oluştu
17:15 02.01.2024 (güncellendi: 17:16 02.01.2024)
İzmir'in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum bölgede bulunan şahıs tarafından kaydedildi.
Bugün Ege kıyılarında yer yer etkili olan yağışlı hava, hortumu da beraberinde getirdi.
Ege Denizi'nde, Seferihisar Doğanbey açıklarında dev hortum meydana geldi.
Hortumun etkili olduğu anlar çevrede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.