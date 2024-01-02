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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/idf-gazze-seridinin-yonetimi-hakkinda-hazirladigi-plani-israil-kabinesine-sundu-1079252376.html
IDF, Gazze Şeridi’nin yönetimi hakkında hazırladığı planı İsrail kabinesine sundu
IDF, Gazze Şeridi’nin yönetimi hakkında hazırladığı planı İsrail kabinesine sundu
İsrail basını, Gazze'de saldırıların ardından İsrail ordusunun, Gazze’nin bölgelere ayrılarak, insani yardımların dağıtılmasından sorumlu, İsrail ordusunun ve... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T11:53+0300
2024-01-02T11:53+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netahyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil
israil-filistin
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israil-filistin sorunu
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gazze
gazze şeridi
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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre İsrail ordusu, saldırıların ardından Gazze Şeridi’nin yönetimi hakkında hazırladığı planı kabine toplantısında sundu.İsrail ordusunun hazırladığı planın, 'Gazze Şeridi’nin bölgelere ayrılarak, her bölgenin kontrolünü bir aşiretin sağlamasını ve insani yardımların dağıtımından sorumlu olmasını, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) bildiği bu aşiretlerin Gazze’de geçici süreyle sivil yaşamı yönetmesini' içerdiği iddia edildi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da İsrail Meclisi'nde Güvenlik ve Dışişleri Komitesi'ne yaptığı konuşmada, "Temel bir değişiklik olmadan, Filistin Yönetiminin Gazze’nin idaresinin bir parçası olmasını konuşmanın anlamı yok" dedi.Filistin yönetimine işaret eden Netanyahu, "Eğer değişim konusunda ciddilerse, bunu önce Batı Şeria’da kanıtlasınlar" diye konuştu.KAN’ın haberinde, Netanyahu’nun açıklamalarının, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ABD’de, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlandırılmasının ardından bölgeye ilişkin 'planlama' ile ilgili yaptığı görüşmelerin ardından geldiği belirtildi.Blinken’in bu hafta İsrail’i ziyaret ederek, siyasilerden Gazze Şeridi’nde saldırılar sonrasına ilişkin plan hakkında açıklama isteyeceği aktarıldı.ABD’nin, saldırıların ardından İsrail’in, Gazze’yi bir Filistin yapısının yönetmesini reddetmesinin, İsrail’in Gazze’yi fiilen işgal etmesine yol açacağından endişe duyduğu belirtildi.Gazze’ye saldırıların başlamasının ardından Netanyahu birçok kez, Filistin yönetiminin Gazze’yi yönetmesini reddettiğini belirtti.Filistin’de Hamas, 2007’den bu yana Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Abbas liderliğindeki Fetih hareketinin oluşturduğu Filistin hükümeti de Batı Şeria'yı yönetiyor.ABD yönetimi, İsrail’in saldırılarının ardından Gazze’nin sorumluluğunu Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin üstlenmesini isterken, bu duruma karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu, 'Gazze’nin güvenlik kontrolünü' ele geçirmek istiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240102/kuba-devlet-baskani-canel-dunya-gazzedeki-soykirima-karsi-acilen-harekete-gecmeli-1079251878.html
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benyamin netahyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi, çatışma, silahlı çatışma
benyamin netahyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi, çatışma, silahlı çatışma

IDF, Gazze Şeridi’nin yönetimi hakkında hazırladığı planı İsrail kabinesine sundu

11:53 02.01.2024
© AAİsrail, meclis
İsrail, meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© AA
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İsrail basını, Gazze'de saldırıların ardından İsrail ordusunun, Gazze’nin bölgelere ayrılarak, insani yardımların dağıtılmasından sorumlu, İsrail ordusunun ve istihbaratının bildiği aşiretler tarafından yönetilmesini planladığını ileri sürdü.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre İsrail ordusu, saldırıların ardından Gazze Şeridi’nin yönetimi hakkında hazırladığı planı kabine toplantısında sundu.

İsrail ordusunun hazırladığı planın, 'Gazze Şeridi’nin bölgelere ayrılarak, her bölgenin kontrolünü bir aşiretin sağlamasını ve insani yardımların dağıtımından sorumlu olmasını, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) bildiği bu aşiretlerin Gazze’de geçici süreyle sivil yaşamı yönetmesini' içerdiği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da İsrail Meclisi'nde Güvenlik ve Dışişleri Komitesi'ne yaptığı konuşmada, "Temel bir değişiklik olmadan, Filistin Yönetiminin Gazze’nin idaresinin bir parçası olmasını konuşmanın anlamı yok" dedi.

Filistin yönetimine işaret eden Netanyahu, "Eğer değişim konusunda ciddilerse, bunu önce Batı Şeria’da kanıtlasınlar" diye konuştu.

KAN’ın haberinde, Netanyahu’nun açıklamalarının, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ABD’de, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonlandırılmasının ardından bölgeye ilişkin 'planlama' ile ilgili yaptığı görüşmelerin ardından geldiği belirtildi.

Blinken’in bu hafta İsrail’i ziyaret ederek, siyasilerden Gazze Şeridi’nde saldırılar sonrasına ilişkin plan hakkında açıklama isteyeceği aktarıldı.

ABD’nin, saldırıların ardından İsrail’in, Gazze’yi bir Filistin yapısının yönetmesini reddetmesinin, İsrail’in Gazze’yi fiilen işgal etmesine yol açacağından endişe duyduğu belirtildi.

Gazze’ye saldırıların başlamasının ardından Netanyahu birçok kez, Filistin yönetiminin Gazze’yi yönetmesini reddettiğini belirtti.

Filistin’de Hamas, 2007’den bu yana Gazze Şeridi'ni kontrol ederken, Abbas liderliğindeki Fetih hareketinin oluşturduğu Filistin hükümeti de Batı Şeria'yı yönetiyor.

ABD yönetimi, İsrail’in saldırılarının ardından Gazze’nin sorumluluğunu Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin üstlenmesini isterken, bu duruma karşı çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu, 'Gazze’nin güvenlik kontrolünü' ele geçirmek istiyor.
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