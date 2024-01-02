https://sputniknews.com.tr/20240102/filistinliler-icin-han-yunus-sehrinde-ilk-cadir-kent-kuruldu-1079259314.html
Filistinliler için Han Yunus şehrinde ilk çadır kent kuruldu
Filistinliler için Han Yunus şehrinde ilk çadır kent kuruldu
Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yerinden olan Filistinliler için Han Yunus şehrinde ilk çadır kentin kurulduğunu açıkladı. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T16:54+0300
2024-01-02T16:54+0300
2024-01-02T16:54+0300
israil- filistin çatışması
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han yunus
israil-filistin
filistin
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda yerlerinden olan Filistinliler çadırkent inşa edildi.Savaşın gölgesinde günlük yaşamlarına devam etmeye çalışan Filistinlilerden bazıları BM kurumlarına ve hastanelere sığınırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda kalmayı sürdürüyor.Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yerinden edilen siviller için ilk çadır kent kurulduğu duyuruldu.Başlangıçta 300 aileye ev sahipliği yapacağı belirtilen çadır kenttin kapasitesinin daha sonra bine çıkarılacağı ifade edildi.Gazze Şeridi'nin 5 bölgesindeki 155 BM kurumlarında ise yaklaşık 1.4 milyon Filistinlinin kaldığı bildirildi.
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Filistinliler için Han Yunus şehrinde ilk çadır kent kuruldu
Filistinliler için Han Yunus şehrinde ilk çadır kent kuruldu
2024-01-02T16:54+0300
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video, han yunus, israil-filistin, filistin, видео
video, han yunus, israil-filistin, filistin, видео
Filistinliler için Han Yunus şehrinde ilk çadır kent kuruldu
Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yerinden olan Filistinliler için Han Yunus şehrinde ilk çadır kentin kurulduğunu açıkladı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda yerlerinden olan Filistinliler çadırkent inşa edildi.
Savaşın gölgesinde günlük yaşamlarına devam etmeye çalışan Filistinlilerden bazıları BM kurumlarına ve hastanelere sığınırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda kalmayı sürdürüyor.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yerinden edilen siviller için ilk çadır kent kurulduğu duyuruldu.
Başlangıçta 300 aileye ev sahipliği yapacağı belirtilen çadır kenttin kapasitesinin daha sonra bine çıkarılacağı ifade edildi.
Gazze Şeridi'nin 5 bölgesindeki 155 BM kurumlarında ise yaklaşık 1.4 milyon Filistinlinin kaldığı bildirildi.