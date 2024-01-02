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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Süper Kupa görseli soruşturması
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Süper Kupa görseli soruşturması
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ertelenen Süper Kupa maçına ilişkin kentteki elektronik billboardlarda hakaret içeren, “Çöl faresi bedevilere, Atatürk’ün... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T14:13+0300
2024-01-02T14:13+0300
politika
tanju özcan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
soruşturma
suudi arabistan
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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynaması planlanan Süper Kupa maçının iptali sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin dört bir yanındaki elektronik billboardlara hakaret içerikli bir görsel yerleştirilmesi talimatı verdi.Görselde, “Çöl faresi bedevilere, Atatürk’ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk’süz Türkiye olmaz.” ifadesi yer aldı.Söz konusu görsel, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla kaldırıldı. Başsavcılık, görselle ilgili olarak soruşturma da başlattı.Özcan: Pişman değilimBaşkan Özcan, soruşturma haberi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.“Bu görsel ile ilgili soruşturma açılmış. Gerçekten akıl tutulması yaşanıyor. Türk milleti olarak biz ezik miyiz? Katil Suud rejimi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun manevi hatırasına saygısızlık yapılıyor. Biz buna tepki gösterdik diye soruşturma geçiriyoruz.” diyen Tanju Özcan, “Pişman değilim, kimse Türk milletinin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapamaz.” ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe’nin Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda yapacağı maç başka bir tarihe ertelendi.Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında iki takım cuma akşamı saat 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecekti.Maça saatler kala Suudi Arabistan yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe’ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin vermediği belirtildi.Bir süre sonra krizin aşıldığı duyuruldu ancak daha sonra Türk takımlarının taleplerinden geri adım atmadığı açıklandı.Taleplerinin olumsuz karşılık görmesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayı reddetti. İki takım, ertelemenin ardından yurda döndü.İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Galatasaray kafilesini ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen Fenerbahçe kafilesini binlerce taraftar karşıladı.Erteleme kararına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, ayrıntıya girilmezken, “Bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/kilicdaroglundan-tanju-ozcan-degerlendirmesi-secimi-onunla-kazaniyorsaniz-benim-icin-sorun-yok-1077917995.html
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tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, suudi arabistan
tanju özcan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), soruşturma, suudi arabistan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Süper Kupa görseli soruşturması

14:13 02.01.2024
© İHA / ENES ÖZKAN - İLHAMİ ÇETİNBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© İHA / ENES ÖZKAN - İLHAMİ ÇETİN
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ertelenen Süper Kupa maçına ilişkin kentteki elektronik billboardlarda hakaret içeren, “Çöl faresi bedevilere, Atatürk’ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk'süz Türkiye olmaz.” yazılı görsel yerleştirilmesi talimatı verdi.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynaması planlanan Süper Kupa maçının iptali sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin dört bir yanındaki elektronik billboardlara hakaret içerikli bir görsel yerleştirilmesi talimatı verdi.

Görselde, “Çöl faresi bedevilere, Atatürk’ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk’süz Türkiye olmaz.” ifadesi yer aldı.

Söz konusu görsel, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla kaldırıldı. Başsavcılık, görselle ilgili olarak soruşturma da başlattı.

Özcan: Pişman değilim

Başkan Özcan, soruşturma haberi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
“Bu görsel ile ilgili soruşturma açılmış. Gerçekten akıl tutulması yaşanıyor. Türk milleti olarak biz ezik miyiz? Katil Suud rejimi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun manevi hatırasına saygısızlık yapılıyor. Biz buna tepki gösterdik diye soruşturma geçiriyoruz.” diyen Tanju Özcan, “Pişman değilim, kimse Türk milletinin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık yapamaz.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe’nin Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda yapacağı maç başka bir tarihe ertelendi.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında iki takım cuma akşamı saat 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecekti.

Maça saatler kala Suudi Arabistan yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe’ye Atatürk pankartı ve tişörtü için izin vermediği belirtildi.

Bir süre sonra krizin aşıldığı duyuruldu ancak daha sonra Türk takımlarının taleplerinden geri adım atmadığı açıklandı.

Taleplerinin olumsuz karşılık görmesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayı reddetti. İki takım, ertelemenin ardından yurda döndü.

İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Galatasaray kafilesini ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen Fenerbahçe kafilesini binlerce taraftar karşıladı.

Erteleme kararına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, ayrıntıya girilmezken, “Bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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