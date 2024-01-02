Bakan Kacır: Dış ticaret açığı yüzde 3.2 oranında geriledi

© AA / Muhammed Abdullah Kurtar Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kale Fabrikası 66. Seramik Bayramı ve Kalesinterflex Slab Fabrikası Açılış Töreni düzenlendi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada bir konuşma yaptı.