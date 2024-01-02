https://sputniknews.com.tr/20240102/bakan-kacir-dis-ticaret-acigi-2022ye-gore-yuzde-32-oraninda-geriledi-1079267558.html
Bakan Kacır: Dış ticaret açığı yüzde 3.2 oranında geriledi
Bakan Kacır: Dış ticaret açığı yüzde 3.2 oranında geriledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dış ticaret açığının, 2022'ye göre yüzde 3.2 oranında gerilediğini belirterek, "İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T23:14+0300
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2024-01-02T23:16+0300
ekonomi
ihracat
dış ticaret açığı
mehmet fatih kacır
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ihracat kilogram birim değerinin yüzde 8.8 yükseldiğini bildirdiSosyal medya hesabından 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Bakan Kacır, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240102/tim-2023te-en-fazla-ihracat-yapan-sektoru-acikladi-35-milyar-4-milyon-230-bin-dolar-1079262019.html
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ihracat, dış ticaret açığı, mehmet fatih kacır
ihracat, dış ticaret açığı, mehmet fatih kacır
Bakan Kacır: Dış ticaret açığı yüzde 3.2 oranında geriledi
23:14 02.01.2024 (güncellendi: 23:16 02.01.2024)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dış ticaret açığının, 2022'ye göre yüzde 3.2 oranında gerilediğini belirterek, "İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8,8’lik yükselişle 1.6 dolara çıktı" ifadesini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,
ihracat kilogram birim değerinin yüzde 8.8 yükseldiğini bildirdi
Sosyal medya hesabından 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Bakan Kacır, şunları kaydetti:
"2023 yılı ihracatımız 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Dış ticaret açığımız, geçen yıla göre yüzde 3.2 oranında geriledi. İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8.8’lik yükselişle 1.6 dolara çıktı. Milli Teknoloji Hamlesi ile ihracatımızın değerini yükseltmeye devam edeceğiz. Küresel üretim üslerinden biri olan Türkiye sanayisi, ihracatımızın lokomotifi olmayı sürdürecek."