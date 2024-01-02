https://sputniknews.com.tr/20240102/ana-muhalefet-liderine-saldiri-boynundan-bicaklandi-1079246004.html
Güney Kore'de ana muhalefet liderine saldırı: Boynundan bıçaklandı
Güney Kore'de ana muhalefet liderine saldırı: Boynundan bıçaklandı
Dünya Güney Kore'de yaşanan bıçaklı saldırıyı konuşuyor. Ülkede ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan Lee hastaneye... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T07:52+0300
2024-01-02T07:52+0300
2024-01-02T08:46+0300
dünya
bıçaklama
saldırı
silahlı saldırı
bıçaklı saldırı
güney kore
muhalefet
ana muhalefet partisi
lider
lee jae-myung
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Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, olay sabah saatlerinde 59 yaşındaki Lee'nin, Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti.Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı.Saldırgan yakalandıErkek olduğu belirtilen saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkaline dair henüz detaylı bilgi verilmedi.Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi. Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladığını aktardı.Seçimleri az farkla kaybetmiştiLee, 2022 yılında yapılan başkanlık seçimlerini yüzde 0.73 farkla kaybetmişti. Demokratik Partisi’nin lideri Lee, 2027’deki cumhurbaşkanlık seçimlerinde de tekrar yarışmayı hedefliyordu.Yolsuzluk suçlamalarının hedefindeLee, daha önce başkent Seul’ün güneyindeki Seongnam’ın belediye başkanlığını yapmıştı. Bu dönemde yolsuzluk yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Lee, hakkındaki tüm iddiaları reddediyor ve siyasi olduklarını savunuyor. Savcılar, Lee hakkındaki tüm iddiaları araştırmaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240102/yerel-secim-icin-takvim-islemeye-basladi-bugun-secime-katilacak-partiler-aciklaniyor-1079245501.html
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güney kore saldırı, güney kore'de ana muhalefetteki, ana muhalefet lideri saldırı, lee jae-myung kimdir
güney kore saldırı, güney kore'de ana muhalefetteki, ana muhalefet lideri saldırı, lee jae-myung kimdir
Güney Kore'de ana muhalefet liderine saldırı: Boynundan bıçaklandı
07:52 02.01.2024 (güncellendi: 08:46 02.01.2024)
Dünya Güney Kore'de yaşanan bıçaklı saldırıyı konuşuyor. Ülkede ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan Lee hastaneye kaldırıldı. İnşaat alanını ziyareti sırasında imza almak için yanına yaklaşan tarafından bıçaklandığı belirtiliyor.
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, olay sabah saatlerinde 59 yaşındaki Lee'nin, Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti.
Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.
Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Erkek olduğu belirtilen saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkaline dair henüz detaylı bilgi verilmedi.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi. Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladığını aktardı.
Seçimleri az farkla kaybetmişti
Lee, 2022 yılında yapılan başkanlık seçimlerini yüzde 0.73 farkla kaybetmişti. Demokratik Partisi’nin lideri Lee, 2027’deki cumhurbaşkanlık seçimlerinde de tekrar yarışmayı hedefliyordu.
Yolsuzluk suçlamalarının hedefinde
Lee, daha önce başkent Seul’ün güneyindeki Seongnam’ın belediye başkanlığını yapmıştı. Bu dönemde yolsuzluk yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Lee, hakkındaki tüm iddiaları reddediyor ve siyasi olduklarını savunuyor. Savcılar, Lee hakkındaki tüm iddiaları araştırmaya devam ediyor.