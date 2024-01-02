https://sputniknews.com.tr/20240102/ana-muhalefet-liderine-saldiri-boynundan-bicaklandi-1079246004.html

Güney Kore'de ana muhalefet liderine saldırı: Boynundan bıçaklandı

Güney Kore'de ana muhalefet liderine saldırı: Boynundan bıçaklandı

Dünya Güney Kore'de yaşanan bıçaklı saldırıyı konuşuyor. Ülkede ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan Lee hastaneye... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T07:52+0300

2024-01-02T07:52+0300

2024-01-02T08:46+0300

dünya

bıçaklama

saldırı

silahlı saldırı

bıçaklı saldırı

güney kore

muhalefet

ana muhalefet partisi

lider

lee jae-myung

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079246143_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_a9db70732b22aea97a18754ffdd2925c.jpg

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, olay sabah saatlerinde 59 yaşındaki Lee'nin, Busan'ın Gadeok Adası'nda bir inşaat alanını ziyareti sırasında gerçekleşti.Basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada imza alma bahanesiyle Lee'ye yaklaşan saldırgan, elindeki kesici aletle onu boynundan yaraladı.Saldırının ardından boynunda kanama olan bilinci açık durumdaki Lee, tedavi için hastaneye kaldırıldı.Saldırgan yakalandıErkek olduğu belirtilen saldırgan olay yerinde yakalanırken, kimliğine ve eşkaline dair henüz detaylı bilgi verilmedi.Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Soo-kyung, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un olayın ardından Lee'nin en hızlı şekilde hastaneye kaldırılarak tedavi edilmesi ve saldırının soruşturularak olguların tespit edilmesi için talimat verdiğini bildirdi. Kim, Yoon'un, böylesi saldırının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladığını aktardı.Seçimleri az farkla kaybetmiştiLee, 2022 yılında yapılan başkanlık seçimlerini yüzde 0.73 farkla kaybetmişti. Demokratik Partisi’nin lideri Lee, 2027’deki cumhurbaşkanlık seçimlerinde de tekrar yarışmayı hedefliyordu.Yolsuzluk suçlamalarının hedefindeLee, daha önce başkent Seul’ün güneyindeki Seongnam’ın belediye başkanlığını yapmıştı. Bu dönemde yolsuzluk yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Lee, hakkındaki tüm iddiaları reddediyor ve siyasi olduklarını savunuyor. Savcılar, Lee hakkındaki tüm iddiaları araştırmaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240102/yerel-secim-icin-takvim-islemeye-basladi-bugun-secime-katilacak-partiler-aciklaniyor-1079245501.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney kore saldırı, güney kore'de ana muhalefetteki, ana muhalefet lideri saldırı, lee jae-myung kimdir