https://sputniknews.com.tr/20240102/afad-yapilan-bagislarin-ne-kadarinin-depremzedelere-ulastigini-acikladi-1079267891.html

AFAD yapılan bağışların ne kadarının depremzedelere ulaştığını açıkladı

AFAD yapılan bağışların ne kadarının depremzedelere ulaştığını açıkladı

AFAD, yapılan bağışların yaklaşık 73.5 milyar lirasının depremzedelere ulaştığını açıkladı. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T23:29+0300

2024-01-02T23:29+0300

2024-01-02T23:30+0300

türkiye

afad

depremzede

bağış

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 liranın yaklaşık 73.5 milyar lirasının, barınma ve nakdi yardım desteği olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırıldığını bildirdi.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 liranın, 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 lirası, barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldı.Afetzedelere harcanan miktarın 42 milyar 778 milyon 739 bin lirasını nakdi yardımlar, 30 milyar 658 milyon 703 bin 312 lirasını da barınma giderleri oluşturdu.

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