https://sputniknews.com.tr/20240102/afad-yapilan-bagislarin-ne-kadarinin-depremzedelere-ulastigini-acikladi-1079267891.html
AFAD yapılan bağışların ne kadarının depremzedelere ulaştığını açıkladı
AFAD yapılan bağışların ne kadarının depremzedelere ulaştığını açıkladı
AFAD, yapılan bağışların yaklaşık 73.5 milyar lirasının depremzedelere ulaştığını açıkladı. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T23:29+0300
2024-01-02T23:29+0300
2024-01-02T23:30+0300
türkiye
afad
depremzede
bağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074488570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e9937f6d7dc9b33f0a5273279c49acd.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 liranın yaklaşık 73.5 milyar lirasının, barınma ve nakdi yardım desteği olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırıldığını bildirdi.AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 liranın, 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 lirası, barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldı.Afetzedelere harcanan miktarın 42 milyar 778 milyon 739 bin lirasını nakdi yardımlar, 30 milyar 658 milyon 703 bin 312 lirasını da barınma giderleri oluşturdu.
https://sputniknews.com.tr/20240102/ibbden-telefonlara-gelen-mesajlarla-ilgili-uyari-hicbir-islem-yapilmamali-1079266340.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074488570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c94290486911188af4243be56f8a75d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad, depremzede, bağış
AFAD yapılan bağışların ne kadarının depremzedelere ulaştığını açıkladı
23:29 02.01.2024 (güncellendi: 23:30 02.01.2024)
AFAD, yapılan bağışların yaklaşık 73.5 milyar lirasının depremzedelere ulaştığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 liranın yaklaşık 73.5 milyar lirasının, barınma ve nakdi yardım desteği olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırıldığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bağış hesabında toplanan 125 milyar 727 milyon 290 bin 482 liranın, 73 milyar 437 milyon 442 bin 312 lirası, barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldı.
Afetzedelere harcanan miktarın 42 milyar 778 milyon 739 bin lirasını nakdi yardımlar, 30 milyar 658 milyon 703 bin 312 lirasını da barınma giderleri oluşturdu.