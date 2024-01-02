https://sputniknews.com.tr/20240102/adalet-bakani-tunc-acikladi-sorusturma-baslatildi-1079249757.html
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı trafik... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T10:51+0300
2024-01-02T10:51+0300
2024-01-02T10:51+0300
türkiye
malatya
kaza
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078453192_0:60:3028:1763_1920x0_80_0_0_702594ec33b04fa82518f6a787aaae8f.jpg
Tunç, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ Develi mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/malatyada-feci-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1079247181.html
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078453192_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_755269f0bc0a7918ab25688061de6cad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malatya, kaza, soruşturma
malatya, kaza, soruşturma
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Tunç, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ Develi mevkisinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.