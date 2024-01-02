https://sputniknews.com.tr/20240102/2024te-ikinci-bir-ek-mtv-alinacak-iddiasina-yalanlama-1079264478.html
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına yalanlama
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, '2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T20:33+0300
2024-01-02T20:33+0300
2024-01-02T20:37+0300
dezenformasyon
türkiye
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
iddia
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan '2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.
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dezenformasyon, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), iddia
dezenformasyon, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), iddia
'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına yalanlama
20:33 02.01.2024 (güncellendi: 20:37 02.01.2024)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, '2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan '2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.
Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.