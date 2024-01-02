https://sputniknews.com.tr/20240102/2024te-ikinci-bir-ek-mtv-alinacak-iddiasina-yalanlama-1079264478.html

'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına yalanlama

'2024'te ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, '2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T20:33+0300

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2024-01-02T20:37+0300

dezenformasyon

türkiye

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

iddia

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan '2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak' iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.

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dezenformasyon, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), iddia