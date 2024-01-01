https://sputniknews.com.tr/20240101/ukrayna-rus-ordusundan-kacan-askerlerinin-uzerine-ates-aciyor-1079237600.html
Ukrayna, Rus ordusundan kaçan askerlerinin üzerine ateş açıyor
Ukrayna, Rus ordusundan kaçan askerlerinin üzerine ateş açıyor
Bölgede görev yapan askeri kaynakların Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna Sınır Muhafız Servisi birimlerinin Rus ordusuna karşı saldırıda geri çekilen... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T16:59+0300
2024-01-01T16:59+0300
2024-01-01T17:31+0300
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Sputnik’e konuşan kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sınır muhafız birliklerinin taktiğini kullanıyor. Mevzilerde ölmek istemeyen seferber edilmiş erlerin geri çekilmesini bu şekilde engelliyor” ifadelerini kullandı.Görüntülerde Rus ordusunun Ukrayna ordusunun konuşlandığı bir noktaya saldırdığı açıkça görülürken, iki askerin sipere girer girmez, beş Ukrayna askerinin diğer taraftan arka mevzilere doğru kaçtığı kaydediliyor.Ancak geri çekilen Ukraynalı askerlerin siperlerine vardıklarında, orada toplanmış olan Ukrayna Sınır Muhafız Birliğinin onlara ateş etmeye başladığı, ardından üzerlerine el bombaları fırlattığı gözlemleniyor.Geri çekilen askerlerden biri geriye doğru kaçmaya çalışırken,Ukraynalı muhafızların onu fark ettiği ve arkasından ateş ettiği görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240101/avrupa-ulkeleri-ukraynadaki-catismayi-en-az-2025-yilina-kadar-uzatmak-istiyor-1079235621.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu
Ukrayna, Rus ordusundan kaçan askerlerinin üzerine ateş açıyor
16:59 01.01.2024 (güncellendi: 17:31 01.01.2024)
Bölgede görev yapan askeri kaynakların Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna Sınır Muhafız Servisi birimlerinin Rus ordusuna karşı saldırıda geri çekilen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerleri vurduğu belirtilirken, olay bölgede keşif uçuşu gerçekleştiren drone'dan alınan video görüntüleriyle doğrulandı.
Sputnik’e konuşan kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, sınır muhafız birliklerinin taktiğini kullanıyor. Mevzilerde ölmek istemeyen seferber edilmiş erlerin geri çekilmesini bu şekilde engelliyor” ifadelerini kullandı.
Görüntülerde Rus ordusunun Ukrayna ordusunun konuşlandığı bir noktaya saldırdığı açıkça görülürken, iki askerin sipere girer girmez, beş Ukrayna askerinin diğer taraftan arka mevzilere doğru kaçtığı kaydediliyor.
Ancak geri çekilen Ukraynalı askerlerin siperlerine vardıklarında, orada toplanmış olan Ukrayna Sınır Muhafız Birliğinin onlara ateş etmeye başladığı, ardından üzerlerine el bombaları fırlattığı gözlemleniyor.
Geri çekilen askerlerden biri geriye doğru kaçmaya çalışırken,Ukraynalı muhafızların onu fark ettiği ve arkasından ateş ettiği görülüyor.