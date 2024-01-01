https://sputniknews.com.tr/20240101/sarp-sinir-kapisinda-yogunluk-67-bin-350-yaya-6-bin-980-arac-gecis-yapti-1079239409.html

Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk: 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş yaptı

Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk: 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş yaptı

Yılbaşı nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk artıyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan’a yeni yıl için 3 günde toplam 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T18:18+0300

2024-01-01T18:18+0300

2024-01-01T18:20+0300

türkiye

sarp sınır kapısı

gürcistan

yaya

araç

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Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda yılbaşı tatili yoğunluğu yaşandı. Sınırdan cuma, cumartesi ve pazar günü Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan’a 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş yaptı. Salı günü mesainin başlayacak olması nedeniyle geri dönüş yoluna geçenler Gürcistan’dan Türkiye’ye girmek için uzun yaya kuyrukları oluşturdu. Yaklaşık 5 saat sınırı geçmek için bekleyen Ramazan Yazıcı “30 yıldır buradayım böyle bir kalabalık görmedim. Yılbaşından dolayı bir izdiham var. Bizde gitmekten vazgeçtik. Geri döndük. Gelen arkadaşlar da geriye dönüyor” dedi.

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