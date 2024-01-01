https://sputniknews.com.tr/20240101/sarp-sinir-kapisinda-yogunluk-67-bin-350-yaya-6-bin-980-arac-gecis-yapti-1079239409.html
Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk: 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş yaptı
Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk: 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş yaptı
Yılbaşı nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk artıyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan’a yeni yıl için 3 günde toplam 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T18:18+0300
2024-01-01T18:18+0300
2024-01-01T18:20+0300
türkiye
sarp sınır kapısı
gürcistan
yaya
araç
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Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda yılbaşı tatili yoğunluğu yaşandı. Sınırdan cuma, cumartesi ve pazar günü Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan’a 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş yaptı. Salı günü mesainin başlayacak olması nedeniyle geri dönüş yoluna geçenler Gürcistan’dan Türkiye’ye girmek için uzun yaya kuyrukları oluşturdu. Yaklaşık 5 saat sınırı geçmek için bekleyen Ramazan Yazıcı “30 yıldır buradayım böyle bir kalabalık görmedim. Yılbaşından dolayı bir izdiham var. Bizde gitmekten vazgeçtik. Geri döndük. Gelen arkadaşlar da geriye dönüyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231230/yeni-yilda-uygulanacak-gelir-vergisi-tarifesi-ile-vergi-ve-harc-tutarlari-aciklandi-1079203881.html
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sarp sınır kapısı, gürcistan, yaya, araç
sarp sınır kapısı, gürcistan, yaya, araç
Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk: 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş yaptı
18:18 01.01.2024 (güncellendi: 18:20 01.01.2024)
Yılbaşı nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk artıyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan’a yeni yıl için 3 günde toplam 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş yaptı.
Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda yılbaşı tatili yoğunluğu yaşandı. Sınırdan cuma, cumartesi ve pazar günü Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak Gürcistan’a 67 bin 350 yaya, 6 bin 980 araç geçiş yaptı.
Salı günü mesainin başlayacak olması nedeniyle geri dönüş yoluna geçenler Gürcistan’dan Türkiye’ye girmek için uzun yaya kuyrukları oluşturdu.
Yaklaşık 5 saat sınırı geçmek için bekleyen Ramazan Yazıcı “30 yıldır buradayım böyle bir kalabalık görmedim. Yılbaşından dolayı bir izdiham var. Bizde gitmekten vazgeçtik. Geri döndük. Gelen arkadaşlar da geriye dönüyor” dedi.