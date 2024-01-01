https://sputniknews.com.tr/20240101/milli-piyango-sonuclari-belli-oldu-yilbasi-cekilisi-nereden-nasil-sorgulanir-1079230510.html

Milli piyango sonuçları belli oldu: Yılbaşı çekilişi nereden nasıl sorgulanır?

Milli piyango sonuçları belli oldu: Yılbaşı çekilişi nereden nasıl sorgulanır?

Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango bileti alanlar dün akşam ekranları başına geçip nefeslerini tuttu. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini beklerken... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

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yılbaşı ikramiyesi

2024

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Yılbaşı gecesi 2024 Milli Piyango Sonuçları belli oldu. 800 TL ikramiye için saat 18.30'da başlayan çekiliş, 23.15'te açıklanan 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile sona erdi. 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçlarını televizyonun dışında telefondan online takip edenler için 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı 'ndan bakılabiliyor. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.400 milyon TL Büyük ikramiye kazanan şanslı sayı: 3550054

https://sputniknews.com.tr/20240101/duzensiz-gocmenlere-yonelik-yilbasi-gecesi-duzenlenen-kalkan-6-operasyonunda-121-kisi-yakalandi-1079229614.html

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