https://sputniknews.com.tr/20240101/milli-piyango-sonuclari-belli-oldu-yilbasi-cekilisi-nereden-nasil-sorgulanir-1079230510.html
Milli piyango sonuçları belli oldu: Yılbaşı çekilişi nereden nasıl sorgulanır?
Milli piyango sonuçları belli oldu: Yılbaşı çekilişi nereden nasıl sorgulanır?
Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango bileti alanlar dün akşam ekranları başına geçip nefeslerini tuttu. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini beklerken... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T11:31+0300
2024-01-01T11:31+0300
2024-01-01T11:31+0300
ekonomi
milli piyango idaresi
milli piyango genel müdürlüğü
milli piyango bileti bayileri
yılbaşı
yılbaşı ikramiyesi
2024
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Yılbaşı gecesi 2024 Milli Piyango Sonuçları belli oldu. 800 TL ikramiye için saat 18.30'da başlayan çekiliş, 23.15'te açıklanan 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti sonuçları ile sona erdi. 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçlarını televizyonun dışında telefondan online takip edenler için 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı 'ndan bakılabiliyor. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.400 milyon TL Büyük ikramiye kazanan şanslı sayı: 3550054
https://sputniknews.com.tr/20240101/duzensiz-gocmenlere-yonelik-yilbasi-gecesi-duzenlenen-kalkan-6-operasyonunda-121-kisi-yakalandi-1079229614.html
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milli piyango sorgulama bileti, milli piyango sorgulama sorgulama, milli piyango sorgulama 2024, büyük ikramiye nereye çıktı, büyük ikramiye, büyük ikramiye numaraları
milli piyango sorgulama bileti, milli piyango sorgulama sorgulama, milli piyango sorgulama 2024, büyük ikramiye nereye çıktı, büyük ikramiye, büyük ikramiye numaraları
Milli piyango sonuçları belli oldu: Yılbaşı çekilişi nereden nasıl sorgulanır?
Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango bileti alanlar dün akşam ekranları başına geçip nefeslerini tuttu. 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini beklerken 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları bir yandan televizyonlardan bir yandan telefondan anbean takip edildi. Peki, Telefondan 2024 Milli Piyango sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Yılbaşı gecesi 2024 Milli Piyango Sonuçları
belli oldu. 800 TL ikramiye
için saat 18.30'da başlayan çekiliş, 23.15'te açıklanan 400 milyon TL'lik büyük ikramiye
ve amorti
sonuçları ile sona erdi. 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçlarını televizyonun dışında telefondan online takip edenler için 2024 Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı
'ndan bakılabiliyor. Yılbaşı gecesi ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek isteyenler bilet numaralarını yazarak sonuçları öğrenebiliyor.
400 milyon TL Büyük ikramiye kazanan şanslı sayı: 3550054