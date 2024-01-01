https://sputniknews.com.tr/20240101/hindistan-xposat-uydusunu-uzaya-firlatti-1079230051.html

Hindistan XPoSat uydusunu uzaya fırlattı

Hindistan XPoSat uydusunu uzaya fırlattı

Uzay araştırmalarını hızlandıran Hindistan, X-ışını Polarimetre Uydusunu (XPoSat) başarıyla uzaya fırlattı. 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T10:53+0300

2024-01-01T10:53+0300

2024-01-01T10:53+0300

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Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, XPoSat'ı taşıyan Polar Uydu Fırlatma Aracı'nın (PSLV) 09.10'da Andhra Pradesh eyaletindeki Sriharikota uzay üssünden başarıyla fırlatıldığını bildirdi.Açıklamada, Kara Delikler ve Nötron Yıldızlarını incelemesi planlanan XPoSat'ın başarıyla yörüngeye yerleştiği belirtildi.Hindistan, bu fırlatışla ABD'nin ardından, kara delikleri ve nötron yıldızları gibi söz konusu gök cisimlerini incelemek için uzaya özel gözlem aracı gönderen ikinci ülke oldu.Fırlatma aracına yerleştirilen ekipmanların 10 bilimsel deneyin daha yapılmasına olanak sağlayacağı eklendi.Ajansa göre uzaya yollanan cihaz, göksel kaynaklardan gelen X-ışını radyasyonunun uzay tabanlı ölçümlerini araştırmak için ilk uzmanlaşmış bilimsel aracı olarak nitelendiriliyor.Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ülke olmuştuHindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3'ün, 23 Ağustos'ta Ay'a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti.Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olmuştu.Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay keşif aracının, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231231/yilin-cigir-acan-bilimsel-gelismeleri-kozmik-patlamalardan-zamanin-otesinden-fotograflara-1079176175.html

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