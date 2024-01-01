https://sputniknews.com.tr/20240101/filistine-destek-yuruyusunden-donen-bir-kisiye-yumruk-atan-supheli-tutuklandi-1079240550.html
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bir kişiye yumruk atan şüpheli tutuklandı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bir kişiye yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bir kişiyle tartışarak yumruk atan şüpheli tutuklandı. 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T19:21+0300
2024-01-01T19:21+0300
2024-01-01T19:21+0300
türkiye
filistin
destek
yürüyüş
yumruk
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Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir isimli kişiye bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240101/emre-belozoglundan-secil-erzan-davasi-ile-ilgili-aciklama-1079239986.html
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filistin, destek, yürüyüş, yumruk
filistin, destek, yürüyüş, yumruk
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bir kişiye yumruk atan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bir kişiyle tartışarak yumruk atan şüpheli tutuklandı.
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir isimli kişiye bir şahıs "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.