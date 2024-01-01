https://sputniknews.com.tr/20240101/bolgede-gerilim-yukseliyor-iran-donanmasina-ait-savas-gemisi-kizildenizegirdi-1079239453.html
Bölgede gerilim yükseliyor: İran donanmasına ait savaş gemisi Kızıldeniz'e girdi
Bölgede gerilim yükseliyor: İran donanmasına ait savaş gemisi Kızıldeniz'e girdi
İran devlet medyası, İran'ın 'Elburz' adlı savaş gemisinin Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdiğini duyurdu. 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T18:22+0300
2024-01-01T18:22+0300
2024-01-01T18:22+0300
savunma
kızıldeniz
iran
donanma
kızıl deniz
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Kızıldeniz'de ABD güçleri ile Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler arasında gerilim artarken İran'ın 'Elburz' adlı savaş gemisinin Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdiği bildirildi.İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki 'Elburz' adlı savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi.İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurmuştu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Son olarak dün Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesinin ABD helikopterleri tarafından ateş altına alınması sonucunda Husi güçlerden 10 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231219/abd-kizildenizde-husilere-karsi-cok-uluslu-misyon-kuruldugunu-duyurdu-1078592215.html
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kızıldeniz, iran, donanma, kızıl deniz
Bölgede gerilim yükseliyor: İran donanmasına ait savaş gemisi Kızıldeniz'e girdi
İran devlet medyası, İran'ın 'Elburz' adlı savaş gemisinin Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdiğini duyurdu.
Kızıldeniz'de ABD güçleri ile Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler arasında gerilim artarken İran'ın 'Elburz' adlı savaş gemisinin Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki 'Elburz' adlı savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi.
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurmuştu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Son olarak dün Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesinin ABD helikopterleri tarafından ateş altına alınması sonucunda Husi güçlerden 10 kişi hayatını kaybetmişti.