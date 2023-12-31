https://sputniknews.com.tr/20231231/yilsonu-test-23-soruda-2023-1079178419.html
TEST: 23 soruda 2023
TEST: 23 soruda 2023
2023 yılı dünya çapında pek çok siyasi gelişme ve doğa olayına sahne oldu. Dünya çapında spor müsabakalarından ekonomiye ve siyasi tartışmalardan kültür... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T13:58+0300
2023-12-31T13:58+0300
2023-12-31T13:58+0300
2023'te neler oldu?
test
dünya
yeni yıl
doğal afet
avrupa
asya
türkiye
siyaset
politika
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test, dünya, yeni yıl, doğal afet, avrupa, asya, türkiye, siyaset, politika, yaşam, toplum, gelişme, тесты
test, dünya, yeni yıl, doğal afet, avrupa, asya, türkiye, siyaset, politika, yaşam, toplum, gelişme, тесты
TEST: 23 soruda 2023
2023 yılı dünya çapında pek çok siyasi gelişme ve doğa olayına sahne oldu. Dünya çapında spor müsabakalarından ekonomiye ve siyasi tartışmalardan kültür sanattaki önemli hadiselere ve hatta uzaydaki gelişmelere kadar 2023’ü ne ölçüde hatırlıyorsunuz?