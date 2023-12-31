TEST: 23 soruda 2023

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2023 yılı dünya çapında pek çok siyasi gelişme ve doğa olayına sahne oldu. Dünya çapında spor müsabakalarından ekonomiye ve siyasi tartışmalardan kültür sanattaki önemli hadiselere ve hatta uzaydaki gelişmelere kadar 2023’ü ne ölçüde hatırlıyorsunuz?