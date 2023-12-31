https://sputniknews.com.tr/20231231/yerel-secim-sureci-yeni-yilin-ilk-gununde-basliyor-secim-takvimi-nasil-isleyecek--1079213790.html

Yerel seçim süreci yeni yılın ilk gününde başlıyor: Seçim takvimi nasıl işleyecek?

Yerel seçim süreci yeni yılın ilk gününde başlıyor: Seçim takvimi nasıl işleyecek?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde süreç 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlıyor. Peki 1 Ocak'tan 31 Mart'a kadar süreç nasıl devam edecek... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T13:07+0300

2023-12-31T13:07+0300

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türkiye

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

takvim

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci başlıyor.Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek.Yarın durdurulacak31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre, yarın seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak.Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne 2 Ocak'ta başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler de YSK tarafından 2 Ocak'ta ilan edilecek.Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri 3 Ocak'ta istenecek, 4 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek.Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.Geçici aday listeleri ilan edilecek.Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.Kesin aday listeleri ilan edilecek.Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.Seçim propagandasının sonu.Oy verme günü.

https://sputniknews.com.tr/20231206/yerel-secim-oncesi-one-cikan-ilceler-listesi-gundemde-turkiyede-il-sayisi-100e-cikacak-mi-1078126301.html

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