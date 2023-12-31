Yeni yılınız kutlu olsun!

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
07:09
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:29
7 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbul'u Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
08:14
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
08:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
09:13
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
09:25
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor
10:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
10:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
11:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
11:25
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
11:37
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
12:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
16:12
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
16:20
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi’
16:29
2 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
16:40
1 dk
SESLİ HABER
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
16:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
17:13
1 dk
SESLİ HABER
Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
17:22
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
18:13
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
18:22
3 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
18:40
2 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
19:23
2 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Fed’in faiz indirimi Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak
20:10
3 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
20:30
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
21:13
3 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
21:25
1 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı
21:33
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Kaputskin, ABD’nin hakimiyetini kaybedebileceğini belirtti
21:45
3 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
21:55
1 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Politico: ‘ABD ve AB, Rusya'ya taviz vermeyi göz ardı etmiyor’
22:12
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Avrupa, Rus varlıklarına el koyma fikrinin yasallığından şüphe ediyor
22:38
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
09:11
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor
09:23
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
7 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
09:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
10:09
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
10:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbul'u Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
10:31
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
10:41
1 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
11:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
11:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
12:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
12:23
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
18:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
18:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
18:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
20:31
2 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
20:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
21:12
1 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
21:37
2 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
21:47
1 dk
SESLİ HABER
Politico: ‘ABD ve AB, Rusya'ya taviz vermeyi göz ardı etmiyor’
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Kaputskin, ABD’nin hakimiyetini kaybedebileceğini belirtti
22:09
3 dk
SESLİ HABER
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
22:19
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi’
22:37
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Fed’in faiz indirimi Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak
22:47
3 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
23:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
23:39
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231231/yeni-yiliniz-kutlu-olsun-1079169142.html
Yeni yılınız kutlu olsun!
Yeni yılınız kutlu olsun!
Sputnik ekibi olarak okurlarımızın Yeni Yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz! 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T16:32+0300
2023-12-31T16:32+0300
dünya
yeni yıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1d/1079168858_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_14ed943c49db2b2f6a985835114825e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1d/1079168858_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_87b042bc0f502428c00eca6241197c9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeni yıl
yeni yıl

Yeni yılınız kutlu olsun!

16:32 31.12.2023
© Sputnik / Alexei Danichev / Multimedya arşivine gidinyılbaşı ağacı St Petersburg
yılbaşı ağacı St Petersburg - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
© Sputnik / Alexei Danichev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Sputnik ekibi olarak okurlarımızın Yeni Yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz!
© SputnikSputnik'ten Yılbaşı mesajı
Sputnik'ten Yılbaşı mesajı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
Sputnik'ten Yılbaşı mesajı
© Sputnik
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала