Yeni yılınız kutlu olsun!

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09:00
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09:11
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10:00
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10:09
2 dk
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Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
10:22
2 dk
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Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbul'u Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
10:31
2 dk
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10:41
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19:40
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Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
20:31
2 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
20:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
21:12
1 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
21:37
2 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
21:47
1 dk
SESLİ HABER
Politico: ‘ABD ve AB, Rusya'ya taviz vermeyi göz ardı etmiyor’
22:00
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22:09
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