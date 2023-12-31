https://sputniknews.com.tr/20231231/video--secimler-depremler-yol-ayrimlari-5-dakikada-2023-1079175688.html

VİDEO | Seçimler, depremler, yol ayrımları: 5 dakikada 2023

VİDEO | Seçimler, depremler, yol ayrımları: 5 dakikada 2023

2023, dünyada ve Türkiye'de doğal afetlerin artış gösterdiği, birçok ülkede sandık başına gidildiği, Afrika'da askeri darbelerin görüldüğü, dünyanın birçok... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

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2023

dünya

türkiye

seçim

doğal afet

deprem

sel

israil-filistin

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Sputnik, Türkiye'yi sarsan 6 şubat depremlerinin yaşandığı, sel felaketlerinin meydana geldiği, seçmenlerin sandık başına gittiği, dünyada ise Afrika'da askeri darbelerin boy gösterdiği, İsrail-Filistin çatışmasının şiddetini artırdığı, ekonomik krizlerin baş gösterdiği, birçok ülkede protestoların yapıldığı, yapay zekanın ön plana çıktığı 2023 yılının akılda kalan en dikkat çeken olaylarını derledi.

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2023

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

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