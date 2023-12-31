https://sputniknews.com.tr/20231231/video--secimler-depremler-yol-ayrimlari-5-dakikada-2023-1079175688.html
VİDEO | Seçimler, depremler, yol ayrımları: 5 dakikada 2023
VİDEO | Seçimler, depremler, yol ayrımları: 5 dakikada 2023
2023, dünyada ve Türkiye'de doğal afetlerin artış gösterdiği, birçok ülkede sandık başına gidildiği, Afrika'da askeri darbelerin görüldüğü, dünyanın birçok... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T13:50+0300
2023-12-31T13:50+0300
2023-12-31T14:04+0300
video
2023
dünya
türkiye
seçim
doğal afet
deprem
sel
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1e/1079201524_216:0:3489:1841_1920x0_80_0_0_7bdc8ec71747a3a3c117dcbda73fd47e.png
Sputnik, Türkiye'yi sarsan 6 şubat depremlerinin yaşandığı, sel felaketlerinin meydana geldiği, seçmenlerin sandık başına gittiği, dünyada ise Afrika'da askeri darbelerin boy gösterdiği, İsrail-Filistin çatışmasının şiddetini artırdığı, ekonomik krizlerin baş gösterdiği, birçok ülkede protestoların yapıldığı, yapay zekanın ön plana çıktığı 2023 yılının akılda kalan en dikkat çeken olaylarını derledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1e/1079201524_625:0:3080:1841_1920x0_80_0_0_338d0beb59a86c70e10e58018ba5361b.png
2023 final versiyon
2023 final versiyon
2023-12-31T13:50+0300
true
PT6M43S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
2023 yılı nasıl geçti, 2023 yılında neler yaşandı, 2023 yılı özet, 2023 yılı önemli olaylar, 2023 yılı dünyada neler oldu,2023video
2023 yılı nasıl geçti, 2023 yılında neler yaşandı, 2023 yılı özet, 2023 yılı önemli olaylar, 2023 yılı dünyada neler oldu,2023video
VİDEO | Seçimler, depremler, yol ayrımları: 5 dakikada 2023
13:50 31.12.2023 (güncellendi: 14:04 31.12.2023)
2023, dünyada ve Türkiye'de doğal afetlerin artış gösterdiği, birçok ülkede sandık başına gidildiği, Afrika'da askeri darbelerin görüldüğü, dünyanın birçok yerinde protestoların yaşandığı, İsrail-Filistin çatışmasının ayyuka çıktığı ve yapay zekanın ivme yakaladığı bir yıl oldu.
Sputnik, Türkiye'yi sarsan 6 şubat depremlerinin yaşandığı, sel felaketlerinin meydana geldiği, seçmenlerin sandık başına gittiği, dünyada ise Afrika'da askeri darbelerin boy gösterdiği, İsrail-Filistin çatışmasının şiddetini artırdığı, ekonomik krizlerin baş gösterdiği, birçok ülkede protestoların yapıldığı, yapay zekanın ön plana çıktığı 2023 yılının akılda kalan en dikkat çeken olaylarını derledi.