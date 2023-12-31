https://sputniknews.com.tr/20231231/mit-ve-tskdan-irakta-operasyon-turk-diplomat-osman-kosenin-faili-olduruldu-1079209516.html

MİT ve TSK'dan Irak'ta ortak hava harekatı: 'Türk diplomat Osman Köse'nin faili öldürüldü'

MİT ve TSK'dan Irak'ta ortak hava harekatı: 'Türk diplomat Osman Köse'nin faili öldürüldü'

Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’nin hayatını kaybettiği eylemin faillerinden Renas Derik kod Cemil Akar'ın MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyine yönelik... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T09:57+0300

2023-12-31T09:57+0300

2023-12-31T10:07+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilenler arasında, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de öldürüldüğü saldırının faillerinden Cemil Akar'ın da bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Türk diplomat Köse'nin 17 Temmuz 2019'da görev yaptığı Irak'ın Erbil şehrinde gittiği bir restoranda öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde, yürüyerek restorana giren iki saldırganın, diplomat Köse'nin masasının yakınındaki bir masaya oturdukları, o esnada içerde bulunan üçüncü bir kişiyle saldırıyı gerçekleştiren saldırganların, olay yerinen hızla kaçtıkları görüldü.Saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerinin kare kare yapılan detaylı incelemesinde, saldırıyı gerçekleştirenler ve onlarla işbirliği yapanlar da tespit edildi.Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar olduğu belirlendi. Akar'ın Erbil'den Süleymaniye bölgesine, oradan da Kandil'e geçtiği öğrenildi.Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiTerörist Akar'ın, 2014 sonunda yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçerek, PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, daha sonra da Irak Mahmur'da örgüt faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.MİT, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının azmettiricisi 'Hasan' kod adlı Celal Kaya'yı da Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231231/bakan-yerlikaya-1i-yesil-1i-gri-kategoride-olmak-uzere-3-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1079209008.html

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