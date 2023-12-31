https://sputniknews.com.tr/20231231/lavrov-abdde-kimin-baskan-olacagi-umurumuzda-degil-1079210936.html

Lavrov: ABD’de kimin başkan olacağı umurumuzda değil

Lavrov: ABD’de kimin başkan olacağı umurumuzda değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington yönetiminin hangi partiden olursa olsun, Rusya'yı düşman ve varoluşsal bir tehdit olarak gördüğünü... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T10:54+0300

2023-12-31T10:54+0300

2023-12-31T11:14+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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rusya

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moskova

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beyaz saray

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Sputnik’e demeç veren Lavrov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerdeki son durumla ilgili değerlendirmesinde, ABD’de Cumhuriyetçi adayın kazanması halinde ilişkilerin düzeleceğini ummanın saflık olacağına dikkat çekerek, aynı zamanda ABD-Rusya ilişkilerinin, Washington'un Rusya'yı ‘stratejik bir yenilgiye’ uğratma hedefi nedeniyle kopma noktasında olduğunu hatırlattı.“ABD ile tam teşekküllü bir diyaloğu yeniden tesis etmeye hazır olduğumuz hafife alınmamalı” diyen Rusya Dışişleri Bakanı, “Beyaz Saray şu ana kadar ilişkilerden geriye kalanları da yerle bir etmekten çekinse de, Amerikalıların karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurma temelinde adil bir şekilde diyalog kurmaya hazır olmadıkları aşikar” diye ekledi.Lavrov, belirli alanlarda işbirliği ile barış içinde bir arada yaşama formülüne ancak Washington’un Moskova’nın temel ulusal çıkarlarını tanımasıyla ulaşılabileceğinin altını çizerken, öte yandan ABD’deki egemen çevrelerin çok kutuplu dünyanın gerçeklerini inkar etmekte ve uluslararası ilişkileri ‘kendi üstünlükleri ve ayrıcalıklarına göre’ şekillendirmekte ısrarcı olduklarını ifade etti.Rusya’nın ABD ile diyaloğa hazır olduğunu yeniden hatırlatan Lavrov, bununla birlikte ABD'nin daha önce Kısa ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (Intermediate Nuclear Forces [INF]) Anlaşması ile yasaklanan ‘karadan fırlatılan füze sistemlerini’ konuşlandırmasına karşılık olarak Rusya'nın da ciddi tedbirler alacağını söyledi.Lavrov, Washington'un bu tür adımları karşısında Moskova'nın INF anlaşmalarına ilişkin siyasi kararlar alması gerekeceğini anımsattığı demecini şu şekilde sürdürdü:ABD'nin, Rusya’ya karşı kuvvet baskısını başka yollarla artırmaya yönelik olağanüstü adımlar atmadığı takdirde, Moskova’nın daha önce INF Anlaşması kapsamında yasaklanan füze silahlarını konuşlandıran ilk ülke olmayacağına da vurgu yapan Lavrov, “Ancak Pentagon'un hazırlıklarına bakılırsa, Amerikalıların dünyanın çeşitli bölgelerine karadan fırlatılan INF füze sistemleri konuşlandırma yönünde pratik adımlar atmasını beklemek artık çok uzun sürmeyecek. Dolayısıyla gerekli siyasi kararları almamız gereken an geldi ve giderek olgunlaşıyor” dedi.‘Batı, Vucic'in Sırbistan'daki popülaritesine tahammül edemiyor’Sırbistan’da seçim sonrası yaşanan protestoları da değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Sırbistan'daki seçim sonuçlarını, ülke halkının Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'e verdiği desteği ve Vucic’in ülkedeki popülaritesini kabullenmeye hazır olmadığını vurgularken, bu nedenle ‘yasadışı bir şekilde iktidarı ele geçirme’ girişimlerinde bulunduklarını söyledi.Belgrad'da yaşananların, yasadışı bir şekilde iktidarı ele geçirmeye yönelik bir başka girişim olduğuna değinen Lavrov, “Görünen o ki, Batı'daki herkes Sırp seçmenlerin seçimlerde Vucic'e ve onun siyasi çizgisine destek vermesini hoş görmeye hazır değil” diye ekledi.‘Kiev rejiminin suçlularının her biri adil bir şekilde cezalandırılacaktır’‘Rusya’nın askeri operasyonun hedeflerini gerçekleştirdikten sonra Kiev rejiminin temsilcilerini neyin beklediğine’ ilişkin soruyu yanıtlayan Lavrov, Kiev rejiminin işlediği suçlara ilişkin soruşturmaların halihazırda devam etmekte olduğunu hatırlattığı konuşmasında, “Rus kolluk kuvvetleri, Ukraynalı neo-Naziler tarafından işlenen vahşeti, özel askeri operasyon dönemiyle sınırlı kalmadan dikkatle kaydediyor ve belgeliyor. Donbass'taki sivil halkın çektiği acılar çok daha önce, 2014 yılında başladı. Bunlardan sorumlu olanlar da adil bir şeklilde adalet önüne çıkarılarak hesap verecektir” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231229/rus-disisleri-bakanligi-uluslararasi-guvenlik-ve-istikrarin-temellerini-abd-yikti-1079177594.html

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