https://sputniknews.com.tr/20231231/bakan-bayraktar-acikladi-yaklasik-21-bin-kisi-bugun-sahada-1079211490.html
Bakan Bayraktar açıkladı: Yaklaşık 21 bin kişi bugün sahada
Bakan Bayraktar açıkladı: Yaklaşık 21 bin kişi bugün sahada
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 81 ilinde elektrik şebekesi yönetimi için yaklaşık 21 bin kişinin bugün sahada olduğunu bildirdi. 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T11:22+0300
2023-12-31T11:22+0300
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alparslan bayraktar
Bakan Bayraktar açıkladı: Yaklaşık 21 bin kişi bugün sahada
Ayrıntılar geliyor
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 81 ilinde elektrik şebekesi yönetimi için yaklaşık 21 bin kişinin bugün sahada olduğunu bildirdi.