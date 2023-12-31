Bakan Bayraktar açıkladı: Yaklaşık 21 bin kişi bugün sahada

© AA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar © AA

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Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 81 ilinde elektrik şebekesi yönetimi için yaklaşık 21 bin kişinin bugün sahada olduğunu bildirdi.