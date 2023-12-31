https://sputniknews.com.tr/20231231/bahceli-turk-sporunu-kirli-amaclarina-alet-etmek-isteyenlerin-karsisinda-durmaya-devam-edecegiz-1079214783.html

Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek isteyenlerin karşısında durmaya devam edeceğiz

Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek isteyenlerin karşısında durmaya devam edeceğiz

MHP lideri Devlet Bahçeli "Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, alayının karşısında... 31.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-31T13:22+0300

2023-12-31T13:22+0300

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politika

devlet bahçeli

futbol

2024

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı 2024 yılı ile ilgili paylaşımına spor gündemini taşıdı.Bahçeli açıklamasında "Hayatın her alanına provokasyon yatırımı yapan, milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa, bilinmesini özellikle isterim ki, alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231231/erdogandan-yeni-yil-mesaji-asil-cikisimizi-turkiye-yuzyili-ile-2024le-birlikte-baslatiyoruz-1079212293.html

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