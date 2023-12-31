https://sputniknews.com.tr/20231231/bahceli-turk-sporunu-kirli-amaclarina-alet-etmek-isteyenlerin-karsisinda-durmaya-devam-edecegiz-1079214783.html
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek isteyenlerin karşısında durmaya devam edeceğiz
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek isteyenlerin karşısında durmaya devam edeceğiz
MHP lideri Devlet Bahçeli "Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, alayının karşısında... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T13:22+0300
2023-12-31T13:22+0300
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politika
devlet bahçeli
futbol
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı 2024 yılı ile ilgili paylaşımına spor gündemini taşıdı.Bahçeli açıklamasında "Hayatın her alanına provokasyon yatırımı yapan, milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa, bilinmesini özellikle isterim ki, alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231231/erdogandan-yeni-yil-mesaji-asil-cikisimizi-turkiye-yuzyili-ile-2024le-birlikte-baslatiyoruz-1079212293.html
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devlet bahçeli, futbol, 2024
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek isteyenlerin karşısında durmaya devam edeceğiz
13:22 31.12.2023 (güncellendi: 14:12 31.12.2023)
MHP lideri Devlet Bahçeli "Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, sosyal medyadan yaptığı 2024 yılı ile ilgili paylaşımına spor
gündemini taşıdı.
Bahçeli açıklamasında "Hayatın her alanına provokasyon yatırımı yapan, milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa, bilinmesini özellikle isterim ki, alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.