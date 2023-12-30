https://sputniknews.com.tr/20231230/turk-lirasi-donusumlu-kkmde-artik-yeni-hesap-acilamayacak-1079190896.html
Detaylar belli oldu: 'Türk lirası dönüşümlü KKM'de artık yeni hesap açılamayacak'
Detaylar belli oldu: 'Türk lirası dönüşümlü KKM'de artık yeni hesap açılamayacak'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T10:28+0300
2023-12-30T10:28+0300
2023-12-30T10:29+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
kur korumalı tl mevduat
merkez bankası
banka
türk lirası
dolar
nureddin nebati
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TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak.Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı' hükümleri kapsamında yürütülecek.'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar' ile söz konusu hesapların açılma süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, son haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 682 milyar TL'den 2 trilyon 651.8 milyar TL'ye gerilemişti. KKM hesapları 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlanmıştı Kur Korumalı Mevduat (KKM), Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde Nureddin Nebati’nin olduğu 20 Aralık 2021’de açıklanmıştı.Bu sistemde kişilerin döviz mevduatlarını bozdurmaları veya mevcut TL mevduatlarını çeşitli vadelerle KKM hesabına geçirmeleri durumunda hesap açılış tarihi itibarıyla TCMB döviz kuru üzerinden TL mevduatlar dövize sabitlenmiş oluyordu. Başlangıçta TL mevduatın kur farkları Hazine tarafından bütçeden, döviz tevdiatından gelen kur korumalı hesapların kur farkları da Merkez Bankası tarafından ödeniyordu. Daha sonra çıkan yasa ile her iki yükümlülüğün de Merkez Bankası tarafından karşılanması hükme bağlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230828/merkez-bankasindan-bankalara-kkm-uygulama-talimati-1075001065.html
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kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, merkez bankası, banka, türk lirası, dolar, nureddin nebati
kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, merkez bankası, banka, türk lirası, dolar, nureddin nebati
Detaylar belli oldu: 'Türk lirası dönüşümlü KKM'de artık yeni hesap açılamayacak'
10:28 30.12.2023 (güncellendi: 10:29 30.12.2023)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) yeni hesap açılışlarını sona erdirdi.
TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak.
Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.
Bankalara giden yazıya göre, 1 Ocak 2024'ten önce açılan ve vadesi henüz gelmemiş TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı' hükümleri kapsamında yürütülecek.
'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar' ile söz konusu hesapların açılma süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, son haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 682 milyar TL'den 2 trilyon 651.8 milyar TL'ye gerilemişti. KKM hesapları 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlanmıştı Kur Korumalı Mevduat (KKM), Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde Nureddin Nebati’nin olduğu 20 Aralık 2021’de açıklanmıştı.
Bu sistemde kişilerin döviz mevduatlarını bozdurmaları veya mevcut TL mevduatlarını çeşitli vadelerle KKM hesabına geçirmeleri durumunda hesap açılış tarihi itibarıyla TCMB döviz kuru üzerinden TL mevduatlar dövize sabitlenmiş oluyordu. Başlangıçta TL mevduatın kur farkları Hazine tarafından bütçeden, döviz tevdiatından gelen kur korumalı hesapların kur farkları da Merkez Bankası tarafından ödeniyordu. Daha sonra çıkan yasa ile her iki yükümlülüğün de Merkez Bankası tarafından karşılanması hükme bağlandı.