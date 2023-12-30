https://sputniknews.com.tr/20231230/rusya-ukrayna-belgorod-saldirisiyla-dikkatleri-cephedeki-yenilgiden-uzaklastirmak-istiyor-1079201271.html

Rusya: Ukrayna, Belgorod saldırısıyla dikkatleri cephedeki yenilgiden uzaklaştırmak istiyor

Rusya: Ukrayna, Belgorod saldırısıyla dikkatleri cephedeki yenilgiden uzaklaştırmak istiyor

Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine düzenlediği ve 14 kişinin öldüğü saldırıyı değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu saldırıyla dikkatleri... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T18:48+0300

2023-12-30T18:48+0300

2023-12-30T18:48+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejimi bugün yasaklı misket mermileriyle donatılan iki adet Olha füzesi ile Çekya yapımı Vampire çok namlulu roketatarlardan atılan roketlerle Belgorod şehrine yönelik ayrım gözetmeksizin gerçekleştirilen kombine saldırı girişiminde bulundu. Hava savunma araçları, Olha füzelerini ve Vampire roketlerinin büyük kısmını engelledi. Birkaç roket ve vurulan Olha füzelerinin misketli parçaları Belgorod şehrine düştü. Bunun sonucunda şu an itibariyle 12 yetişkin ve iki çocuk hayatını kaybetti, 108 kişi daha yaralandı” ifadesine yer verildi.“Misket başlıklarına sahip Olha füzeleri şehre düşseydi sonuçlar ölçülemeyecek kadar ağır olurdu” diye kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231230/belgorodda-ukrayna-saldirisinda-biri-cocuk-10-kisi-oldu-45-yaralandi-1079199517.html

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