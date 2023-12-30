https://sputniknews.com.tr/20231230/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynaya-ait-35-iha-dusuruldu-1079197419.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 35 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’ya ait 35 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna’ya ait 35 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T16:15+0300

2023-12-30T16:15+0300

2023-12-30T16:15+0300

ukrayna krizi

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insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu desteğiyle gerçekleştirdiği ustaca eylemleri sonucu Ukrayna taarruz gruplarının 6 saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 50 asker, iki zırhlı savaş aracı ve iki otomobil olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü. Yaklaşık 100 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç zırhlı savaş aracı vuruldu.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimleriyle işbirliği içinde, Ukrayna taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 350 asker, iki zırhlı savaş aracı ve altı kamyonet kaybetti. Anti-topçu mücadelesi kapsamında, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve M109 Paladin topçu sistemi yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun son 24 saatteki kaybı yaklaşık 115 asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil ve bir radar olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken üç kamyonet yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun eylemleri, düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu, Ukrayna ordusu yaklaşık 25 asker ve altı otomobil kaybetti.Rus hava savunma araçları son 24 saatte 35 Ukrayna İHA’sını vurdu.

https://sputniknews.com.tr/20231229/rusya-savunma-bakanligi-bryansk-bolgesi-uzerinde-ukrayna-ihasi-vuruldu-1079175736.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, zaporojye, herson, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu