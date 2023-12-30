https://sputniknews.com.tr/20231230/rusya-belgorod-saldirisiyla-ilgili-olarak-bmgkda-toplanti-talep-etti-1079202419.html

Rusya, Belgorod saldırısıyla ilgili olarak BMGK’da toplantı talep etti

Rusya, Belgorod saldırısıyla ilgili olarak BMGK’da toplantı talep etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine düzenlediği saldırının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK)... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T19:38+0300

2023-12-30T19:38+0300

2023-12-30T19:55+0300

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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, “Belgorod’daki terör saldırısı BMGK’da müzakere konusu olacak. Rusya Güvenlik Konseyi’nde toplantı talebinde bulundu” açıklamasında bulundu.‘Arkasında İngiltere ve ABD duruyor’Zaharova, “Bu terör saldırısının arkasında İngiltere duruyor. İngiltere, ABD ile koordinasyon halinde Kiev rejimini terör eylemlerine kışkırtıyor. Zira Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olduğunu anlıyorlar” diye konuştu.Kiev’deki idarenin, İngiltere’nin ‘savaş alanında zafer elde etmek’ için Rusya’yla görüşmeyi yasakladığını itiraf ettiğini anımsatan Rus diplomat, “Ukrayna ordusunun yerdeki acınacak durumunu iyileştirme şansını tamamen kaybeden Anglosaksonlar sivillere karşı terör saldırılarını gerçekleştirme taktiğine geçti” yorumunda bulundu.Zaharova, “Bu terör eylemlerinden, sivillere karşı misket bombalarını kullanan Kiev’deki teröristlere silah sağlamaya devam eden AB ülkeleri de sorumlu” diye ekledi.‘BMGK toplantısında Çekya temsilcisinin de bulunması talep edilecek’Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram paylaşımında, Belgorod şehrine bugün düzenlenen saldırıda Çekya yapımı Vampire çok namlulu roketatarın kullanıldığına işaret ederek, “Bugün, 30 Aralık’ta, New York saatiyle 15.00 için (TSİ 23.00) BM Güvenlik Konseyi’nde Belgorod konulu toplantı talep ettik. Çekya Daimi Temsilcisi’nin de toplantıda bulunmasını talep ettik. Ülkesinin, sivillerin ölümüne yol açan mühimmatı tedarik etmesine açıklık getirsin” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20231230/rusya-ukrayna-belgorod-saldirisiyla-dikkatleri-cephedeki-yenilgiden-uzaklastirmak-istiyor-1079201271.html

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mariya zaharova, abd, abd, rusya, ingiltere, ukrayna krizi, ukrayna, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)