https://sputniknews.com.tr/20231230/rusya-belgorod-saldirisinin-tum-failleri-ve-organizatorleri-cezalandirilacak-1079205445.html
Rusya: Belgorod saldırısının tüm failleri ve organizatörleri cezalandırılacak
Rusya: Belgorod saldırısının tüm failleri ve organizatörleri cezalandırılacak
Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine düzenlediği saldırıyı ‘kinik ve kanlı suç’ olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm faillerin ve... 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T22:44+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Kiev rejimi, insanlık dışı ve nazili iç yüzünü bir kez daha sergiledi. Belgorod şehrinin sivil mahallelerine çoklu roketatarlarla saldırarak yeni kinik ve kanlı suç işledi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Kiev cuntasının bu ve diğer suçlarının tüm organizatörleri ve failleri, yasaya uygun olarak kaçınılmaz olarak cezalandırılacak. Belgorod’daki terör saldırısı ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nde masaya yatırılacak. Müzakere edilecek konular arasında, Ukraynalı teröristlerin birçok ülkede yasaklı misket mermilerini sivillere karşı kullanması ve bu ölümcül silahın tedarik kaynakları yer alıyor” dendi.Saldırının kasıtlı olarak yoğun olarak sivillerin bulunduğu şehir merkezini hedef aldığı kaydedilen açıklamada, “Sorumluluk sahibi tüm hükümetlere ve ilgili uluslararası kuruluşlara, bu vahşi terör saldırısını şiddetle kınama ve kendisi ile Kiev rejimi ve bu tür suçları işleyen Batılı küratörleri arasında alenen mesafe koyma çağrısında bulunuyoruz” ifadesine yer verildi.Kiev rejiminin, siviller arasında can kayıplarını artırmak için defalarca misket bombalarını kullandığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin, “terör, kanunsuzluk, yolsuzluk ve kiniklik bataklığına saplanan ve çaresizlik içinde Batılı hamilerine yaranmak için olabildiğince daha fazla Rus öldürmeye çalışan Zelenskiy’in Nazi rejiminin can çekiştiğini” gösterdiğini kaydetti.Bakanlık, “Ukraynalı nazilerin ve ‘uygar demokrasilerden’ efendilerinin dizginsiz barbarlığına karşı sessiz kalmak, kanlı eylemlerine suç ortağı olmak demek” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231230/belgorodda-ukrayna-saldirisinda-biri-cocuk-10-kisi-oldu-45-yaralandi-1079199517.html
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, belgorod
Rusya: Belgorod saldırısının tüm failleri ve organizatörleri cezalandırılacak
22:44 30.12.2023 (güncellendi: 23:00 30.12.2023)
Ukrayna ordusunun Belgorod şehrine düzenlediği saldırıyı ‘kinik ve kanlı suç’ olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm faillerin ve organizatörlerinin cezalandırılacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Kiev rejimi, insanlık dışı ve nazili iç yüzünü bir kez daha sergiledi. Belgorod şehrinin sivil mahallelerine çoklu roketatarlarla saldırarak yeni kinik ve kanlı suç işledi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Kiev cuntasının bu ve diğer suçlarının tüm organizatörleri ve failleri, yasaya uygun olarak kaçınılmaz olarak cezalandırılacak. Belgorod’daki terör saldırısı ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nde masaya yatırılacak. Müzakere edilecek konular arasında, Ukraynalı teröristlerin birçok ülkede yasaklı misket mermilerini sivillere karşı kullanması ve bu ölümcül silahın tedarik kaynakları yer alıyor” dendi.
Saldırının kasıtlı olarak yoğun olarak sivillerin bulunduğu şehir merkezini hedef aldığı kaydedilen açıklamada, “Sorumluluk sahibi tüm hükümetlere ve ilgili uluslararası kuruluşlara, bu vahşi terör saldırısını şiddetle kınama ve kendisi ile Kiev rejimi ve bu tür suçları işleyen Batılı küratörleri arasında alenen mesafe koyma çağrısında bulunuyoruz” ifadesine yer verildi.
Kiev rejiminin, siviller arasında can kayıplarını artırmak için defalarca misket bombalarını kullandığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin, “terör, kanunsuzluk, yolsuzluk ve kiniklik bataklığına saplanan ve çaresizlik içinde Batılı hamilerine yaranmak için olabildiğince daha fazla Rus öldürmeye çalışan Zelenskiy’in Nazi rejiminin can çekiştiğini” gösterdiğini kaydetti.
Bakanlık, “Ukraynalı nazilerin ve ‘uygar demokrasilerden’ efendilerinin dizginsiz barbarlığına karşı sessiz kalmak, kanlı eylemlerine suç ortağı olmak demek” diye ekledi.